Путин тайно отправил в отставку группу силовиков — кто занял их места
Категория
Мир
Дата публикации

Путин тайно отправил в отставку группу силовиков — кто занял их места

Путин тайно отправил в отставку группу силовиков — кто занял их места
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин подписал закрытый указ, отправивший в отставку большую группу силовиков.

Главные тезисы

  • Путин проводит чистку в силовом блоке, отправив в отставку группу силовиков и назначив новых на свободные посты.
  • Среди уволенных высокопоставленных чиновников оказались руководители различных структур, таких как СУ СКР, ГУ МВД и ГУ МЧС.
  • Также внимание обращается на коррупционные скандалы в Министерстве обороны РФ, где проводятся аресты высокопоставленных чиновников.
  • Британская разведка сообщает о серии арестов в Минобороны РФ, связанных с коррупцией, включая задержание заместителя председателя Генштаба.
  • Прогнозируется продолжение арестов коррумпированных чиновников в Минобороны РФ, так как коррупция глубоко укоренилась в структурах ведомства.

Путин проводит масштабную чистку в силовом блоке

Как отмечает "ВЧК-ОГПУ", согласно указу российского диктатора Путина свои посты потеряли:

  • глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов;

  • глава СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левита;

  • заместитель начальника ГУ МВД в Саратовской области Ростислав Лисников;

  • заместитель директора Департамента оперативного управления МЧС Александр Молчанов;

  • начальник ГУ МЧС в Московской области Сергей Полетикин.

Фото — t.me/vchkogpu

Также указом Путин уволил с должностей руководителя управления контроля за следственными органами ГСУ СКР Сергея Проконова, главу СУ СКР из Бурятии Вячеслав Сухоруков; начальника Управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко (арестован по обвинению в коррупции), начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Путин же провел назначение в силовом блоке.

В МО РФ продолжат лететь головы

Министерство обороны Великобритании обратило внимание на то, насколько серьезна проблема коррупции в структурах российского оборонного ведомства.

Это означает, что Путин продолжит аресты всех чиновников, причастных к хищению средств на войну против Украины.

Британская разведка напомнила о последнем случае в серии арестов МО РФ. Речь идет о случае, когда 23 мая был задержан по подозрению во взяточничестве заместителя председателя Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина.

Это последовало за недавними арестами других чиновников Минобороны РФ, также подозреваемых в коррупции, — заместителя министра обороны Тимура Иванова и главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова, — говорится в отчете Минобороны Британии.

Как отмечают разведчики, недавно задержанный Шамарин был главой директората коммуникаций российского Минобороны с 2021 года, а один из его предшественников на этом посту Халил Арсланов также был преследован за коррупцию.

Коррупция глубоко укоренена в российском Минобороны, и высока вероятность новых арестов, — прогнозируют в МО Великобритании.

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