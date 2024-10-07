Путин тайно отправил в отставку группу силовиков — кто занял их места

Путин проводит масштабную чистку в силовом блоке

Как отмечает "ВЧК-ОГПУ", согласно указу российского диктатора Путина свои посты потеряли:

глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов;

глава СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левита;

заместитель начальника ГУ МВД в Саратовской области Ростислав Лисников;

заместитель директора Департамента оперативного управления МЧС Александр Молчанов;

начальник ГУ МЧС в Московской области Сергей Полетикин.

Фото — t.me/vchkogpu

Также указом Путин уволил с должностей руководителя управления контроля за следственными органами ГСУ СКР Сергея Проконова, главу СУ СКР из Бурятии Вячеслав Сухоруков; начальника Управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко (арестован по обвинению в коррупции), начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Путин же провел назначение в силовом блоке.

В МО РФ продолжат лететь головы

Министерство обороны Великобритании обратило внимание на то, насколько серьезна проблема коррупции в структурах российского оборонного ведомства.

Это означает, что Путин продолжит аресты всех чиновников, причастных к хищению средств на войну против Украины.

Британская разведка напомнила о последнем случае в серии арестов МО РФ. Речь идет о случае, когда 23 мая был задержан по подозрению во взяточничестве заместителя председателя Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина.

Это последовало за недавними арестами других чиновников Минобороны РФ, также подозреваемых в коррупции, — заместителя министра обороны Тимура Иванова и главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова, — говорится в отчете Минобороны Британии. Поделиться

Как отмечают разведчики, недавно задержанный Шамарин был главой директората коммуникаций российского Минобороны с 2021 года, а один из его предшественников на этом посту Халил Арсланов также был преследован за коррупцию.