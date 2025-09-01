Путін у Китаї брехливо звинувачував у війні Україну та країни Заходу

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що війна проти України почалася не через напад Росії. Вона триватиме до "усунення першопричин".
Головні тези:
- Путін звинувачував країни Заходу у війні проти України на саміті ШОС у Китаї.
- Президент РФ намагається перекрутити факти та відкинути відповідальність за конфлікт в Україні.
- Володимир Путін погрожував продовженням війни проти України та заявив про бажання змінити геополітичні моделі на підтримку Росії.
Путін у Китаї погрожував продовженням війни РФ проти України
Про це диктатор говорив на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні.
За його словами, "розуміння, досягнуті на нещодавній російсько-американській зустрічі на Алясці", ідуть у тому самому напрямку, "відкриваючи дорогу до миру "на Україні".
Путін заявив, що поінформує керівників ШОС про підсумки зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці. За його словами, він уже розповів про зустріч голові КНР Сі Цзіньпіну.
Кривавий диктатор заявив про бажання побудувати систему, "яка прийшла б на зміну віджилим євроцентричним і євроатлантичним моделям".
Він стверджує, що таких самих підходів російська сторона дотримується і "щодо кризи навколо України".
Нібито криза виникла "не внаслідок нападу Росії на Україну, а внаслідок державного перевороту в Україні, який був підтриманий і спровокований Заходом".
За його словами, "друга причина кризи полягає в постійних спробах Заходу втягнути Україну в НАТО, що, як ми багаторазово наголошували і говорили, причому протягом багатьох років, становить пряму загрозу безпеці Росії".
Путін укотре заявив, що хоче досягти своїх цілей у війні проти України.
Щоб українське врегулювання мало стійкий і довгостроковий характер, мають бути усунені першопричини кризи, про які я щойно сказав і про які говорив неодноразово раніше, відновлено справедливий баланс у сфері безпеки", — сказав він.
