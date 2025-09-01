Путін у Китаї брехливо звинувачував у війні Україну та країни Заходу
Путін у Китаї брехливо звинувачував у війні Україну та країни Заходу

Путін
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що війна проти України почалася не через напад Росії. Вона триватиме до "усунення першопричин".

Головні тези:

  • Путін звинувачував країни Заходу у війні проти України на саміті ШОС у Китаї.
  • Президент РФ намагається перекрутити факти та відкинути відповідальність за конфлікт в Україні.
  • Володимир Путін погрожував продовженням війни проти України та заявив про бажання змінити геополітичні моделі на підтримку Росії.

Путін у Китаї погрожував продовженням війни РФ проти України

Про це диктатор говорив на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні.

Ми широко цінуємо зусилля Китаю, Індії, інших наших стратегічних партнерів, покликані сприяти врегулюванню "української кризи".

За його словами, "розуміння, досягнуті на нещодавній російсько-американській зустрічі на Алясці", ідуть у тому самому напрямку, "відкриваючи дорогу до миру "на Україні".

Путін заявив, що поінформує керівників ШОС про підсумки зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці. За його словами, він уже розповів про зустріч голові КНР Сі Цзіньпіну.

Кривавий диктатор заявив про бажання побудувати систему, "яка прийшла б на зміну віджилим євроцентричним і євроатлантичним моделям".

Він стверджує, що таких самих підходів російська сторона дотримується і "щодо кризи навколо України".

Нібито криза виникла "не внаслідок нападу Росії на Україну, а внаслідок державного перевороту в Україні, який був підтриманий і спровокований Заходом".

За його словами, "друга причина кризи полягає в постійних спробах Заходу втягнути Україну в НАТО, що, як ми багаторазово наголошували і говорили, причому протягом багатьох років, становить пряму загрозу безпеці Росії".

Путін також розповів історію про те, що "внаслідок "державного перевороту на Україні" у 2014 році було усунуто те політичне керівництво країни, яке не підтримувало вступ України до Північноатлантичного блоку, до НАТО".

Путін укотре заявив, що хоче досягти своїх цілей у війні проти України.

Щоб українське врегулювання мало стійкий і довгостроковий характер, мають бути усунені першопричини кризи, про які я щойно сказав і про які говорив неодноразово раніше, відновлено справедливий баланс у сфері безпеки", — сказав він.

