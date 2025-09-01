Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что война против Украины началась не из-за нападения России. Она будет продолжаться до "устранения первопричин".

Путин в Китае угрожал продолжением войны РФ против Украины

Об этом диктатор говорил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Мы широко ценим усилия Китая, Индии, других наших стратегических партнеров призваны способствовать урегулированию "украинского кризиса". Поделиться

По его словам, "понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече на Аляске", идут в том же направлении, "открывая дорогу к миру "на Украине".

Путин заявил, что проинформирует руководителей ШОС об итогах встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. По его словам, он уже рассказал о встрече главе КНР Си Цзиньпину.

Кровавый диктатор заявил о желании построить систему, "которая пришла бы на смену отжившим евроцентрическим и евроатлантическим моделям".

Он утверждает, что таких же подходов российская сторона придерживается и "по кризису вокруг Украины".

Якобы кризис возник "не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота в Украине, поддержанного и спровоцированного Западом".

По его словам, "вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно отмечали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России".

Путин также рассказал историю о том, что "в результате "государственного переворота на Украине" в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок в НАТО". Поделиться

Путин в очередной раз заявил, что хочет добиться своих целей в войне против Украины.