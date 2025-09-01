Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что война против Украины началась не из-за нападения России. Она будет продолжаться до "устранения первопричин".
Главные тезисы
- Путин лживо обвинял страны Запада в войне против Украины на саммите ШОС в Китае.
- Президент РФ пытается извратить факты и отвергнуть ответственность за конфликт в Украине.
- Путин предлагает изменить геополитические модели в поддержку России и продолжает угрожать войной против Украины.
Путин в Китае угрожал продолжением войны РФ против Украины
Об этом диктатор говорил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
По его словам, "понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече на Аляске", идут в том же направлении, "открывая дорогу к миру "на Украине".
Путин заявил, что проинформирует руководителей ШОС об итогах встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. По его словам, он уже рассказал о встрече главе КНР Си Цзиньпину.
Кровавый диктатор заявил о желании построить систему, "которая пришла бы на смену отжившим евроцентрическим и евроатлантическим моделям".
Он утверждает, что таких же подходов российская сторона придерживается и "по кризису вокруг Украины".
Якобы кризис возник "не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота в Украине, поддержанного и спровоцированного Западом".
По его словам, "вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно отмечали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России".
Путин в очередной раз заявил, что хочет добиться своих целей в войне против Украины.
Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я недавно сказал и о которых говорил неоднократно ранее, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности", — сказал он.
