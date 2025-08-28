У Путина цинично открестились от ударов по гражданским в Украине
У Путина цинично открестились от ударов по гражданским в Украине

Песков
Читати українською
Источник:  online.ua

В России заявили, что так называемая "специальная военная операция" продолжается. В Кремле традиционно уверяют, что целью ударов были "исключительно военные объекты", невзирая на многочисленные разрушения жилых домов и гибель мирных жителей.

  • Российская армия продолжает вести атаки по гражданским объектам в Украине, несмотря на заявления Кремля об исключительно военных целях.
  • Пресс-секретарь Путина цинично открестился от ударов, утверждая, что Россия бомбила только военные объекты, но факты свидетельствуют обратное.
  • Ночная атака на Киев вызвала многочисленные разрушения жилых домов и инфраструктуры, а также гибель мирных жителей, включая детей.

Песков цинично открестился от атаки РФ по мирному Киеву

Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков в ходе беседы с российскими пропагандистами возразил, что ночная атака России по Киеву была направлена против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

По его словам, войска РФ якобы продолжают избивать исключительно по "военным объектам", а "цели успешно уничтожаются".

При этом несмотря на многочисленные разрушения жилых домов, объектов инфраструктуры и гибель мирных жителей, Песков цинично подчеркнул, что Россия "сохраняет заинтересованность в продолжении переговорного процесса" с Украиной.

Напомним, этой ночью российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Под ударом страны-террориста оказались не только гражданские объекты, но и дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского союза в Украине.

По состоянию на 14.40 в Киеве погибли 17 человек, среди них четверо — дети.

