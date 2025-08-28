Мир осудил акты воздушного террора России по Украине в ночь на 28 августа

Представители ряда государств, политики и дипломаты выступили с осуждением массированной атаки России по Украине в ночь на 28 августа.
Европа и мир с Украиной на фоне массированных обстрелов Россией
Последние удары России по Украине, в том числе по Киеву, демонстрируют умышленную эскалацию со стороны Кремля и издевательства над усилиями по достижению мира.
Об этом в сети Х написала верховная представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.
While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025
The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts.
Russia must stop the killing and negotiate.
Пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами.
Ночной удар по Киеву "демонстрирует умышленный выбор эскалации и насмешки над мирными усилиями", добавила топдипломатка.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен требует от России немедленно прекратить неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре Украины.
Она подчеркнула, что «Россия должна немедленно прекратить свои неизбирательные атаки против гражданской инфраструктуры и присоединиться к переговорам по справедливому и продолжительному миру».
Глава Представительства ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала последние удары РФ по Украине, отметив, что они являются частью кампании террора, а не военной операцией.
Она сообщила, что один из ударов разрушил прилегающее к Представительству Европейского Союза здание, а взрывная волна сильно повредила здание Представительства, а также жилую башню, где живут многие его сотрудники, которые к счастью не пострадали, но «ошеломлены и напуганы».
Посол сообщила, что на днях находится в Словакии, где хоронит свою мать, которая умерла три дня назад.
От этого я еще больше переживаю жертвами, их семьями и моими дорогими коллегами. Я разделяю их боли. Эта война — испытание, которое мы не должны провалить.
Она добавила, что ЕС поддерживает Украину и что «вместе мы должны ей противостоять».
Президент Европейского парламента Роберт Мецол прокомментировал в сети Х последние удары РФ по столице Украины, заявив, что они являются частью «бессмысленной агрессии».
Также свою поддержку выразили генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, МИД Норвегии, Нидерландов и Бельгии, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна и многие другие представители стран мира.
