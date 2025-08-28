Мир осудил акты воздушного террора России по Украине в ночь на 28 августа

Представители ряда государств, политики и дипломаты выступили с осуждением массированной атаки России по Украине в ночь на 28 августа.

Европа и мир с Украиной на фоне массированных обстрелов Россией

Последние удары России по Украине, в том числе по Киеву, демонстрируют умышленную эскалацию со стороны Кремля и издевательства над усилиями по достижению мира.

Об этом в сети Х написала верховная представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles.



The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts.



Russia must stop the killing and negotiate. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025

Пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами.

Ночной удар по Киеву "демонстрирует умышленный выбор эскалации и насмешки над мирными усилиями", добавила топдипломатка.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен требует от России немедленно прекратить неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Еще одна ночь непрерывных российских бомбардировок поразила гражданскую инфраструктуру и унесла жизни невинных людей. Также было повреждено представительство ЕС в Киеве. Сотрудники нашего представительства в безопасности. Урсула фон дер Ляен Президент Европейской комиссии

Она подчеркнула, что «Россия должна немедленно прекратить свои неизбирательные атаки против гражданской инфраструктуры и присоединиться к переговорам по справедливому и продолжительному миру».

Киев после атаки РФ

Глава Представительства ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала последние удары РФ по Украине, отметив, что они являются частью кампании террора, а не военной операцией.

Ночь ужаса в Киеве. Сирены выли 12 часов подряд. Атака также поразила наше здание, представительство ЕС!!! Киев получил один из самых массовых ударов с начала полномасштабного вторжения. Российские ракеты и беспилотники убили мирных жителей, разрушили жилые дома и оставили после себя смерти и развалины. Поделиться

Она сообщила, что один из ударов разрушил прилегающее к Представительству Европейского Союза здание, а взрывная волна сильно повредила здание Представительства, а также жилую башню, где живут многие его сотрудники, которые к счастью не пострадали, но «ошеломлены и напуганы».

Война напрямую коснулась их минувшей ночью. Война затронула Европейский Союз. И никто меня не убедит, что это не было намерением Путина. Никто не в безопасности. Нет семьи в своих домах. Нет дети в своих кроватях. Нет те, кто представляет ЕС в Киеве. Путин не остановится ни перед чем. Он бомбит, разрушает, убивает. Это не военная операция. Это террор. Катарина Матернова Глава Представительства ЕС в Украине

Посол сообщила, что на днях находится в Словакии, где хоронит свою мать, которая умерла три дня назад.

От этого я еще больше переживаю жертвами, их семьями и моими дорогими коллегами. Я разделяю их боли. Эта война — испытание, которое мы не должны провалить.

Она добавила, что ЕС поддерживает Украину и что «вместе мы должны ей противостоять».

Президент Европейского парламента Роберт Мецол прокомментировал в сети Х последние удары РФ по столице Украины, заявив, что они являются частью «бессмысленной агрессии».

Сотрудники Представительства ЕС — голос ЕС на местах в Украине. Минувшей ночью их офисы стали мишенью очередного неизбирательного удара России в ходе этой бессмысленной агрессии. Мои мысли со всей нашей командой в Киеве и с храбрым народом Украины, который заслуживает жизни в мире. Поделиться

Также свою поддержку выразили генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, МИД Норвегии, Нидерландов и Бельгии, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна и многие другие представители стран мира.