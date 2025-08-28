Світ засудив акти повітряного терору Росії по Україні у ніч проти 28 серпня

Представники низки держав, політики та дипломати виступили із засудженням масованої атаки Росії по Україні у ніч проти 28 серпня.

Європа та світ з Україною на тлі масованих обстрілів Росією

Останні удари Росії по Україні, в тому числі по Києву, демонструють навмисну ескалацію з боку Кремля та глузування із зусиль щодо досягнення миру.

Про це у мережі Х написала верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас.

While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles.



The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts.



Russia must stop the killing and negotiate. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025

Поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами.

Нічний удар по Києву “демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль”, додала топдипломатка.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вимагає від Росії негайно припинити невибіркові удари по цивільній інфраструктурі України.

Ще одна ніч безперервних російських бомбардувань уразила цивільну інфраструктуру та забрала життя невинних людей. Також було пошкоджено Представництво ЄС у Києві. Співробітники нашого Представництва в безпеці. Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії

Вона наголосила, що «Росія повинна негайно припинити свої невибіркові атаки проти цивільної інфраструктури та приєднатися до переговорів щодо справедливого і тривалого миру».

Київ після атаки РФ

Голова Представництва ЄС в Україні Катарина Матернова прокоментувала останні удари РФ по Україні, зауваживши, що вони є частиною кампанії терору, а не військовою операцією.

Ніч жаху в Києві. Сирени вили 12 годин поспіль. Атака також вразила нашу будівлю, Представництво ЄС!!! Київ зазнав одного з наймасовіших ударів з початку повномасштабного вторгнення. Російські ракети та безпілотники вбили мирних жителів, зруйнували житлові будинки та залишили після себе смерті та руїни. Поширити

Вона повідомила, що один з ударів зруйнував будівлю, що прилягає до Представництва Європейського Союзу, а вибухова хвиля сильно пошкодила будівлю Представництва, а також житлову вежу, де живе багато його співробітників, які на щастя не постраждали, але «приголомшені та налякані».

Війна безпосередньо торкнулася їх минулої ночі. Війна торкнулася Європейського Союзу. І ніхто мене не переконає, що це не було наміром Путіна. Ніхто не в безпеці. Ні сім'ї в своїх домівках. Ні діти в своїх ліжках. Ні ті, хто представляє ЄС у Києві. Путін не зупиниться ні перед чим. Він бомбить, руйнує, вбиває. Це не військова операція. Це терор. Катарина Матернова Голова Представництва ЄС в Україні

Посолка повідомила, що цими днями перебуває у Словаччині, де ховає свою матір, яка померла три дні тому.

Від цього я ще більше переживаю за жертв, їхні родини та моїх дорогих колег. Я поділяю їхній біль. Ця війна — випробування, яке ми не повинні провалити.

Вона додала, що ЄС підтримує Україну, і що «разом ми повинні їй протистояти».

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прокоментувала у мережі Х останні удари РФ по столиці України, заявивши, що вони є частиною «безглуздої агресії».

Співробітники Представництва ЄС є голосом ЄС на місцях в Україні. Минулої ночі їхні офіси стали мішенню чергового невибіркового удару Росії в ході цієї безглуздої агресії. Мої думки з усією нашою командою в Києві та з хоробрим народом України, який заслуговує на життя в мирі. Поширити

Також свою підтримку Україні висловили генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, МЗС Норвегії, Нідерландів та Бельгії, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, глава МЗС Естонії Маргус Цахкна та багато інших представників країн світу.