Світ засудив акти повітряного терору Росії по Україні у ніч проти 28 серпня

Представники низки держав, політики та дипломати виступили із засудженням масованої атаки Росії по Україні у ніч проти 28 серпня.
Головні тези:
- Масована атака Росії на Україну отримала засудження від представників різних держав та політиків.
- Останні удари по Україні підкреслюють намір Кремля ескалювати конфлікт та глузування із зусиллями до досягнення миру.
- Представники ЄС висловлюють підтримку Україні та вимагають негайної зупинки невибіркових атак Росії на цивільні об'єкти.
Європа та світ з Україною на тлі масованих обстрілів Росією
Останні удари Росії по Україні, в тому числі по Києву, демонструють навмисну ескалацію з боку Кремля та глузування із зусиль щодо досягнення миру.
Про це у мережі Х написала верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас.
While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025
The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts.
Russia must stop the killing and negotiate.
Поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами.
Нічний удар по Києву “демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль”, додала топдипломатка.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вимагає від Росії негайно припинити невибіркові удари по цивільній інфраструктурі України.
Вона наголосила, що «Росія повинна негайно припинити свої невибіркові атаки проти цивільної інфраструктури та приєднатися до переговорів щодо справедливого і тривалого миру».
Голова Представництва ЄС в Україні Катарина Матернова прокоментувала останні удари РФ по Україні, зауваживши, що вони є частиною кампанії терору, а не військовою операцією.
Вона повідомила, що один з ударів зруйнував будівлю, що прилягає до Представництва Європейського Союзу, а вибухова хвиля сильно пошкодила будівлю Представництва, а також житлову вежу, де живе багато його співробітників, які на щастя не постраждали, але «приголомшені та налякані».
Посолка повідомила, що цими днями перебуває у Словаччині, де ховає свою матір, яка померла три дні тому.
Від цього я ще більше переживаю за жертв, їхні родини та моїх дорогих колег. Я поділяю їхній біль. Ця війна — випробування, яке ми не повинні провалити.
Вона додала, що ЄС підтримує Україну, і що «разом ми повинні їй протистояти».
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прокоментувала у мережі Х останні удари РФ по столиці України, заявивши, що вони є частиною «безглуздої агресії».
Також свою підтримку Україні висловили генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, МЗС Норвегії, Нідерландів та Бельгії, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, глава МЗС Естонії Маргус Цахкна та багато інших представників країн світу.
