Світ засудив акти повітряного терору Росії по Україні у ніч проти 28 серпня
Світ
Світ засудив акти повітряного терору Росії по Україні у ніч проти 28 серпня

Київ
Джерело:  online.ua

Представники низки держав, політики та дипломати виступили із засудженням масованої атаки Росії по Україні у ніч проти 28 серпня.

Головні тези:

  • Масована атака Росії на Україну отримала засудження від представників різних держав та політиків.
  • Останні удари по Україні підкреслюють намір Кремля ескалювати конфлікт та глузування із зусиллями до досягнення миру.
  • Представники ЄС висловлюють підтримку Україні та вимагають негайної зупинки невибіркових атак Росії на цивільні об'єкти.

Європа та світ з Україною на тлі масованих обстрілів Росією

Останні удари Росії по Україні, в тому числі по Києву, демонструють навмисну ескалацію з боку Кремля та глузування із зусиль щодо досягнення миру.

Про це у мережі Х написала верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас.

Поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами.

Нічний удар по Києву “демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль”, додала топдипломатка.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вимагає від Росії негайно припинити невибіркові удари по цивільній інфраструктурі України.

Ще одна ніч безперервних російських бомбардувань уразила цивільну інфраструктуру та забрала життя невинних людей. Також було пошкоджено Представництво ЄС у Києві. Співробітники нашого Представництва в безпеці.

Вона наголосила, що «Росія повинна негайно припинити свої невибіркові атаки проти цивільної інфраструктури та приєднатися до переговорів щодо справедливого і тривалого миру».

Київ після атаки РФ

Голова Представництва ЄС в Україні Катарина Матернова прокоментувала останні удари РФ по Україні, зауваживши, що вони є частиною кампанії терору, а не військовою операцією.

Ніч жаху в Києві. Сирени вили 12 годин поспіль. Атака також вразила нашу будівлю, Представництво ЄС!!! Київ зазнав одного з наймасовіших ударів з початку повномасштабного вторгнення. Російські ракети та безпілотники вбили мирних жителів, зруйнували житлові будинки та залишили після себе смерті та руїни.

Вона повідомила, що один з ударів зруйнував будівлю, що прилягає до Представництва Європейського Союзу, а вибухова хвиля сильно пошкодила будівлю Представництва, а також житлову вежу, де живе багато його співробітників, які на щастя не постраждали, але «приголомшені та налякані».

Війна безпосередньо торкнулася їх минулої ночі. Війна торкнулася Європейського Союзу. І ніхто мене не переконає, що це не було наміром Путіна. Ніхто не в безпеці. Ні сім'ї в своїх домівках. Ні діти в своїх ліжках. Ні ті, хто представляє ЄС у Києві. Путін не зупиниться ні перед чим. Він бомбить, руйнує, вбиває. Це не військова операція. Це терор.

Посолка повідомила, що цими днями перебуває у Словаччині, де ховає свою матір, яка померла три дні тому.

Від цього я ще більше переживаю за жертв, їхні родини та моїх дорогих колег. Я поділяю їхній біль. Ця війна — випробування, яке ми не повинні провалити.

Вона додала, що ЄС підтримує Україну, і що «разом ми повинні їй протистояти».

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прокоментувала у мережі Х останні удари РФ по столиці України, заявивши, що вони є частиною «безглуздої агресії».

Співробітники Представництва ЄС є голосом ЄС на місцях в Україні. Минулої ночі їхні офіси стали мішенню чергового невибіркового удару Росії в ході цієї безглуздої агресії. Мої думки з усією нашою командою в Києві та з хоробрим народом України, який заслуговує на життя в мирі.

Також свою підтримку Україні висловили генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, МЗС Норвегії, Нідерландів та Бельгії, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, глава МЗС Естонії Маргус Цахкна та багато інших представників країн світу.

Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Україна
Дата публікації
