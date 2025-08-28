У Путіна цинічно відхрестилися від ударів по цивільних в Україні

У Росії заявили, що так звана "спеціальна військова операція" продовжується. У Кремлі традиційно запевняють, що ціллю ударів були "виключно військові об’єкти", попри численні руйнування житлових будинків і загибель мирних жителів.

Пєсков цинічно відхрестився від атаки РФ по мирному Києву

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков під час розмови з російськими пропагандистами заперечив, що нічна атака Росії по Києву була спрямована проти мирного населення та цивільної інфраструктури.

За його словами, війська РФ нібито продовжують бити виключно по "військових об’єктах", а "цілі успішно знищуються".

При цьому, попри численні руйнування житлових будинків, об’єктів інфраструктури та загибель мирних жителів, Пєсков цинічно наголосив, що Росія "зберігає зацікавленість у продовженні переговорного процесу" з Україною.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Під ударом країни-терориста опинилися не лише цивільні об’єкти, а й дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.