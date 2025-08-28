У Путіна цинічно відхрестилися від ударів по цивільних в Україні

У Росії заявили, що так звана "спеціальна військова операція" продовжується. У Кремлі традиційно запевняють, що ціллю ударів були "виключно військові об’єкти", попри численні руйнування житлових будинків і загибель мирних жителів.
Головні тези:
- Кремль відкидає звинувачення у власних ударах по цивільних об'єктах в Україні, намагаючись спростувати факти руйнувань та загибелі мирних жителів.
- Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно намагався відхреститися від атаки Росії по мирному Києву, стверджуючи, що були влучання лише по військових об'єктах.
Пєсков цинічно відхрестився від атаки РФ по мирному Києву
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков під час розмови з російськими пропагандистами заперечив, що нічна атака Росії по Києву була спрямована проти мирного населення та цивільної інфраструктури.
За його словами, війська РФ нібито продовжують бити виключно по "військових об’єктах", а "цілі успішно знищуються".
При цьому, попри численні руйнування житлових будинків, об’єктів інфраструктури та загибель мирних жителів, Пєсков цинічно наголосив, що Росія "зберігає зацікавленість у продовженні переговорного процесу" з Україною.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Під ударом країни-терориста опинилися не лише цивільні об’єкти, а й дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.
Станом на 14.40 у Києві загинуло 17 людей, серед них четверо — діти.
Більше по темі
