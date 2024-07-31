Путін удвічі збільшив разову виплату за відправку на війну проти України

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін підписав указ про одноразову виплату 400 тис рублів тим, хто укладе контракт для участі у війні проти України.
Головні тези:
- Путін збільшив разову виплату за участь у війні проти України, що може вказувати на проблеми з мобілізацією нових контрактників у російській армії.
- Згідно з указом, на підвищену виплату зможуть розраховувати тільки ті, хто підпише контракт із 1 серпня до 31 грудня 2024 року.
- Прогнози показують, що Росія планує збільшити кількість контрактників у війні до 620 тисяч людей до кінця 2024 року.
Кремль у 2 рази збільшив разову виплату за відправку на війну проти України
Як зазначається, згідно з документом, тепер росіяни та іноземці, які уклали контракт із Міноборони РФ для відправки на війну проти України, зможуть отримати одноразову виплату у 400 тисяч рублів. Це приблизно 192 тисячі гривень.
Раніше ця разова виплата становила 195 тисяч рублів.
Згідно з указом, на підвищену виплату зможуть розраховувати тільки ті, хто підпише контракт із 1 серпня до 31 грудня 2024 року.
Крім того, Путін рекомендував регіонам також виплачувати щонайменше 400 тисяч рублів громадянам, які вирішили вирушити на війну.
Що відомо про проблеми Росії із мобілізацією свіжого "гарматного м'яса" для війни проти України
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, українська військова розвідка оцінює здатність окупаційної армії РФ проводити наступ і терміни його провального завершення.
Юсов додав, що на основі цих даних і виникають прогнози, про які нещодавно казав командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.
За його словами, до кінця цього року військове керівництво злочинної армії РФ планує збільшити контингент, який бере участь у війні проти України, з 520 тис до 620 тис.
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