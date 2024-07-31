Путин вдвое увеличил разовую выплату за отправку на войну против Украины

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате 400 тыс рублей тем, кто заключит контракт для участия в войне против Украины.

Кремль в 2 раза увеличил разовую выплату за отправку на войну против Украины

Согласно документу, теперь россияне и иностранцы, заключившие контракт с Минобороны РФ для отправки на войну против Украины, смогут получить единовременную выплату в 400 тысяч рублей. Это примерно 192 тысяч гривен.

Ранее эта разовая выплата составила 195 тысяч рублей.

Согласно указу, на повышенную выплату смогут рассчитывать только те, кто подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, Путин рекомендовал регионам также выплачивать не менее 400 тысяч рублей гражданам, решившим отправиться на войну.

Что известно о проблемах России с мобилизацией свежего "пушечного мяса" для войны против Украины

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, украинская военная разведка оценивает способность оккупационной армии РФ проводить наступление и сроки его провального завершения.

Силы безопасности и обороны работают в координации и, конечно, обмен данными также происходит. Понятно, что подобные оценки производятся на основании, в частности, больших потерь в живой силе, в технике, в силах и средствах противника. Да, они могут пополнять эти потери, но уже наблюдаются серьезные, существенные проблемы набора новых контрактников. И все новые и новые стимулы государство-агрессор придумывает на разных уровнях для того, чтобы привлекать новое пушечное мясо, но эта машина начинает давать сбой, — подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

Юсов добавил, что на основе этих данных и возникают прогнозы, о которых недавно говорил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

Уже сейчас можно констатировать, что есть проблемы с планом набора живой силы. И это, так или иначе, повлияет на ситуацию на фронте, — объясняет представитель разведки. Поделиться

По его словам, до конца этого года военное руководство преступной армии РФ планирует увеличить участвующий в войне против Украины контингент с 520 тыс до 620 тыс.