Путин вдвое увеличил разовую выплату за отправку на войну против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Путин вдвое увеличил разовую выплату за отправку на войну против Украины

Путин вдвое увеличил разовую выплату за отправку на войну против Украины
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате 400 тыс рублей тем, кто заключит контракт для участия в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Владимир Путин увеличил разовую выплату до 400 тыс рублей за отправку на войну против Украины.
  • Проблемы с планом набора новых контрактников вызывают обеспокоенность у российских военных.
  • Украинская военная разведка активно оценивает способности оккупационной армии РФ и прогнозирует провальное завершение наступления.
  • Путин рекомендует регионам также выплачивать 400 тыс рублей гражданам, отправившимся на войну.

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Согласно документу, теперь россияне и иностранцы, заключившие контракт с Минобороны РФ для отправки на войну против Украины, смогут получить единовременную выплату в 400 тысяч рублей. Это примерно 192 тысяч гривен.

Ранее эта разовая выплата составила 195 тысяч рублей.

Согласно указу, на повышенную выплату смогут рассчитывать только те, кто подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, Путин рекомендовал регионам также выплачивать не менее 400 тысяч рублей гражданам, решившим отправиться на войну.

Что известно о проблемах России с мобилизацией свежего "пушечного мяса" для войны против Украины

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, украинская военная разведка оценивает способность оккупационной армии РФ проводить наступление и сроки его провального завершения.

Силы безопасности и обороны работают в координации и, конечно, обмен данными также происходит. Понятно, что подобные оценки производятся на основании, в частности, больших потерь в живой силе, в технике, в силах и средствах противника. Да, они могут пополнять эти потери, но уже наблюдаются серьезные, существенные проблемы набора новых контрактников. И все новые и новые стимулы государство-агрессор придумывает на разных уровнях для того, чтобы привлекать новое пушечное мясо, но эта машина начинает давать сбой, — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов добавил, что на основе этих данных и возникают прогнозы, о которых недавно говорил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

Уже сейчас можно констатировать, что есть проблемы с планом набора живой силы. И это, так или иначе, повлияет на ситуацию на фронте, — объясняет представитель разведки.

По его словам, до конца этого года военное руководство преступной армии РФ планирует увеличить участвующий в войне против Украины контингент с 520 тыс до 620 тыс.

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