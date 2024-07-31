Путин вдвое увеличил разовую выплату за отправку на войну против Украины

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате 400 тыс рублей тем, кто заключит контракт для участия в войне против Украины.
Главные тезисы
- Владимир Путин увеличил разовую выплату до 400 тыс рублей за отправку на войну против Украины.
- Проблемы с планом набора новых контрактников вызывают обеспокоенность у российских военных.
- Украинская военная разведка активно оценивает способности оккупационной армии РФ и прогнозирует провальное завершение наступления.
- Путин рекомендует регионам также выплачивать 400 тыс рублей гражданам, отправившимся на войну.
Кремль в 2 раза увеличил разовую выплату за отправку на войну против Украины
Согласно документу, теперь россияне и иностранцы, заключившие контракт с Минобороны РФ для отправки на войну против Украины, смогут получить единовременную выплату в 400 тысяч рублей. Это примерно 192 тысяч гривен.
Ранее эта разовая выплата составила 195 тысяч рублей.
Согласно указу, на повышенную выплату смогут рассчитывать только те, кто подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
Кроме того, Путин рекомендовал регионам также выплачивать не менее 400 тысяч рублей гражданам, решившим отправиться на войну.
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По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, украинская военная разведка оценивает способность оккупационной армии РФ проводить наступление и сроки его провального завершения.
Юсов добавил, что на основе этих данных и возникают прогнозы, о которых недавно говорил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.
По его словам, до конца этого года военное руководство преступной армии РФ планирует увеличить участвующий в войне против Украины контингент с 520 тыс до 620 тыс.
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