Путін уже розпочав Третю світову війну — Зеленський

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін уже розпочав Третю світову війну, але питання в тому, як його зупинити.

Головні тези:

  • Президент Зеленський стверджує, що Путін розпочав Третю світову війну та намагається змінити спосіб життя людей.
  • Зупинення Путіна потребує пошуку стратегій національної та міжнародної безпеки.
  • Виведення українських військ з власної території може поділити українське суспільство та мати наслідки для боротьби з агресією.

Питання в тому, як зупинити Путіна — Зеленський

Про це в інтерв’ю британському мовнику BBC заявив Президент України Володимир Зеленський.

Я вважаю, що Путін вже це почав (Третю світову війну — ред.). Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити... Росія хоче нав'язати світові інший спосіб життя та змінити життя, яке люди обрали для себе.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Зеленського, виведення українських військ з власної території на сході України розділить українське суспільство.

Я бачу це інакше. Я не дивлюся на це просто як на землю. Я бачу це як залишення — послаблення наших позицій, залишення сотень тисяч наших людей, які там живуть. Саме так я це бачу. І я впевнений, що цей «вивід» (військ — ред.) розділить наше суспільство.

Він також наголосив, що виведення українських військ із власної території може задовольнити Путіна лише на певний час.

Це (виведення українських військ — ред.), ймовірно, задовольнить його (Путіна — ред.) на деякий час... йому потрібна пауза... але як тільки він оговтається, наші європейські партнери кажуть, що це може зайняти від трьох до п'яти років. На мою думку, він може оговтатися не більше ніж за пару років. Куди він піде далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжувати війну, це факт.

