Нелегітимний президент РФ Володимир Путін уже розпочав Третю світову війну, але питання в тому, як його зупинити.
Головні тези:
- Президент Зеленський стверджує, що Путін розпочав Третю світову війну та намагається змінити спосіб життя людей.
- Зупинення Путіна потребує пошуку стратегій національної та міжнародної безпеки.
- Виведення українських військ з власної території може поділити українське суспільство та мати наслідки для боротьби з агресією.
Питання в тому, як зупинити Путіна — Зеленський
Про це в інтерв’ю британському мовнику BBC заявив Президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, виведення українських військ з власної території на сході України розділить українське суспільство.
Я бачу це інакше. Я не дивлюся на це просто як на землю. Я бачу це як залишення — послаблення наших позицій, залишення сотень тисяч наших людей, які там живуть. Саме так я це бачу. І я впевнений, що цей «вивід» (військ — ред.) розділить наше суспільство.
Він також наголосив, що виведення українських військ із власної території може задовольнити Путіна лише на певний час.
