Путин уже начал Третью мировую войну — Зеленский

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин уже начал Третью мировую войну, но вопрос о том, как его остановить.
Главные тезисы
- Президент Зеленский утверждает, что Владимир Путин начал Третью мировую войну и пытается изменить образ жизни людей.
- Остановка Путина требует поиска стратегий национальной и международной безопасности.
- Выведение украинских войск с собственной территории может иметь последствия для борьбы с агрессией и разделить украинское общество.
Вопрос в том, как остановить Путина — Зеленский
Об этом в интервью британскому вещателю BBC заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, вывод украинских войск со своей территории на востоке Украины разделит украинское общество.
Я вижу это по-другому. Я не смотрю на это как на землю. Я вижу это как оставление — ослабление наших позиций, оставление сотен тысяч наших живущих там людей. Так я это вижу. И я уверен, что этот «вывод» (войск — ред.) разделит наше общество.
Он также подчеркнул, что вывод украинских войск с собственной территории может удовлетворить Путина только на время.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-