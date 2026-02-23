Путин уже начал Третью мировую войну — Зеленский
Путин уже начал Третью мировую войну — Зеленский

Зеленский
Источник:  BBC

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин уже начал Третью мировую войну, но вопрос о том, как его остановить.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский утверждает, что Владимир Путин начал Третью мировую войну и пытается изменить образ жизни людей.
  • Остановка Путина требует поиска стратегий национальной и международной безопасности.
  • Выведение украинских войск с собственной территории может иметь последствия для борьбы с агрессией и разделить украинское общество.

Вопрос в том, как остановить Путина — Зеленский

Об этом в интервью британскому вещателю BBC заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Я считаю, что Путин это уже начал (Третью мировую войну — ред.). Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить... Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить жизнь, которую люди избрали для себя.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Зеленского, вывод украинских войск со своей территории на востоке Украины разделит украинское общество.

Я вижу это по-другому. Я не смотрю на это как на землю. Я вижу это как оставление — ослабление наших позиций, оставление сотен тысяч наших живущих там людей. Так я это вижу. И я уверен, что этот «вывод» (войск — ред.) разделит наше общество.

Он также подчеркнул, что вывод украинских войск с собственной территории может удовлетворить Путина только на время.

Это (вывод украинских войск — ред.), вероятно, удовлетворит его (Путина — ред.) на время... ему нужна пауза... но как только он придет в себя, наши европейские партнеры говорят, что это может занять от трех до пяти лет. По-моему, он может оправиться не более чем за пару лет. Куда он пойдет дальше? Мы не знаем, но то, что он хочет продолжать войну, это факт.

