Путин уже начал Третью мировую войну — Зеленский

Это (вывод украинских войск — ред.), вероятно, удовлетворит его (Путина — ред.) на время... ему нужна пауза... но как только он придет в себя, наши европейские партнеры говорят, что это может занять от трех до пяти лет. По-моему, он может оправиться не более чем за пару лет. Куда он пойдет дальше? Мы не знаем, но то, что он хочет продолжать войну, это факт.