Путін в паніці через атаки дронів зніс свою топрезиденцію в Сочі

У резиденції нелегітимного президента Росії Володимира Путіна в Сочі знесли головну будівлю, адже, ймовірно, він став боятися відвідувати цей курорт після атак українських дронів.

Путін злякався українських дронів

"Бочаров ручей" виконує функції офіційної резиденції Путіна з 1991 року. З розслідування російського видання "Проект" виходить, що знесення будівлі в резиденції завершилося в березні.

Резиденція Путіна “Бочаров Ручей”

Зараз на її місці котлован, навколо якого працює будівельна техніка.

Резиденція Путіна у 2023 та 2024 роках

Водночас 6 березня 2024 року в сочинську резиденцію приїжджав глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Зустріч із ним Путін проводив в іншій будівлі, яка називається "Бочаров ручей-2".

Як пишуть автори "Проекту", Путін не був у Сочі та сусідніх містах уже сім місяців. Це рекорд як мінімум за останні 10 років.

Зокрема цьогоріч, за даними розслідувачів, лідер Кремля порушив свою давню традицію — зустрічати на чорноморському узбережжі день народження своєї ймовірної коханки Аліни Кабаєвої.

Головною причиною таких змін в медіа називають страх після того, як українські дрони кілька разів атакували місто і пошкодили вертолітний майданчик аеропорту. Поширити

Що відомо про резиденції Путіна

Раніше розслідувачі розповідали, що за Путіним закріплені 4 резиденції — Кремль, Ново-Огарьово, "Бочаров ручей" і Валдай (Новгородська область).

У 2023 році "Проект" писав, що для Путіна побудували секретну залізницю і мережу станцій до його резиденцій.

У квітні 2023 року стало відомо, що на Красній поляні в Сочі, де розташована секретна резиденція президента Росії Володимира Путіна, встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

1 жовтня 2023 року ГУР успішно атакувало стоянку російських вертольотів у Сочі. Поширити

Уточнюється, що внаслідок атаки українських безпілотників є влучання по стоянці російських вертольотів у районі Адлера в російському Сочі.