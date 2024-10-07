Путін в паніці через атаки дронів зніс свою топрезиденцію в Сочі

У резиденції нелегітимного президента Росії Володимира Путіна в Сочі знесли головну будівлю, адже, ймовірно, він став боятися відвідувати цей курорт після атак українських дронів.
Головні тези:
- Атаки українських дронів змусили Путіна знести головну будівлю своєї резиденції в Сочі.
- Путін уникає відвідування Сочі та сусідніх міст.
- З початку року українські дрони атакували місто Сочі, пошкодивши вертолітний майданчик аеропорту.
- Путін має кілька резиденцій, включаючи секретну резиденцію в Красній поляні, де встановлено зенітний ракетно-гарматний комплекс.
Путін злякався українських дронів
"Бочаров ручей" виконує функції офіційної резиденції Путіна з 1991 року. З розслідування російського видання "Проект" виходить, що знесення будівлі в резиденції завершилося в березні.
Зараз на її місці котлован, навколо якого працює будівельна техніка.
Водночас 6 березня 2024 року в сочинську резиденцію приїжджав глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Зустріч із ним Путін проводив в іншій будівлі, яка називається "Бочаров ручей-2".
Як пишуть автори "Проекту", Путін не був у Сочі та сусідніх містах уже сім місяців. Це рекорд як мінімум за останні 10 років.
Зокрема цьогоріч, за даними розслідувачів, лідер Кремля порушив свою давню традицію — зустрічати на чорноморському узбережжі день народження своєї ймовірної коханки Аліни Кабаєвої.
Що відомо про резиденції Путіна
Раніше розслідувачі розповідали, що за Путіним закріплені 4 резиденції — Кремль, Ново-Огарьово, "Бочаров ручей" і Валдай (Новгородська область).
У 2023 році "Проект" писав, що для Путіна побудували секретну залізницю і мережу станцій до його резиденцій.
У квітні 2023 року стало відомо, що на Красній поляні в Сочі, де розташована секретна резиденція президента Росії Володимира Путіна, встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Уточнюється, що внаслідок атаки українських безпілотників є влучання по стоянці російських вертольотів у районі Адлера в російському Сочі.
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