Путин в панике из-за атак дронов снес свою топ-резиденцию в Сочи

В резиденции нелегитимного президента России Владимира Путина в Сочи снесли главное здание, ведь он, вероятно, стал бояться посещать этот курорт после атак украинских дронов.
Главные тезисы
- Путин решил снести главное здание своей резиденции в Сочи из-за атак украинских дронов.
- После атак дронов Путин избегает посещения Сочи и других городов.
- Украинские дроны повредили вертолетную площадку аэропорта в Сочи, заставив Путина предпринять радикальные меры в отношении своих резиденций.
- В результате сноса главного здания резиденции Путина, на его месте остался котлован, что свидетельствует о серьезности ситуации.
Путин испугался украинских дронов
"Бочаров ручей" выполняет функции официальной резиденции Путина с 1991 года. Из расследования российского издания "Проект" следует, что снос здания в резиденции завершился в марте.
Сейчас на месте котлован, вокруг которого работает строительная техника.
В то же время, 6 марта 2024 года в сочинскую резиденцию приезжал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Встречу с ним Путин проводил в другом здании, которое называется "Бочаров ручей-2".
Как пишут авторы Проекта, Путин не был в Сочи и соседних городах уже семь месяцев. Это рекорд, как минимум, за последние 10 лет.
В частности, в этом году, по данным расследователей, лидер Кремля нарушил свою давнюю традицию — встречать на черноморском побережье день рождения своей вероятной любовницы Алины Кабаевой.
Что известно о резиденции Путина
Ранее расследователи рассказывали, что за Путиным закреплены 4 резиденции — Кремль, Ново-Огарево, "Бочаров ручей" и Валдай (Новгородская область).
В 2023 году "Проект" писал, что для Путина построили секретную железную дорогу и сеть станций в его резиденции.
В апреле 2023 года стало известно, что на Красной поляне в Сочи, где находится секретная резиденция президента России Владимира Путина, установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Уточняется, что в результате атаки украинских беспилотников попадание по стоянке российских вертолетов в районе Адлера в российском Сочи.
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