Путин в панике из-за атак дронов снес свою топ-резиденцию в Сочи

В резиденции нелегитимного президента России Владимира Путина в Сочи снесли главное здание, ведь он, вероятно, стал бояться посещать этот курорт после атак украинских дронов.

Путин испугался украинских дронов

"Бочаров ручей" выполняет функции официальной резиденции Путина с 1991 года. Из расследования российского издания "Проект" следует, что снос здания в резиденции завершился в марте.

Резиденция Путина "Бочаров Ручей"

Сейчас на месте котлован, вокруг которого работает строительная техника.

Резиденция Путина в 2023 и 2024 годах

В то же время, 6 марта 2024 года в сочинскую резиденцию приезжал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Встречу с ним Путин проводил в другом здании, которое называется "Бочаров ручей-2".

Как пишут авторы Проекта, Путин не был в Сочи и соседних городах уже семь месяцев. Это рекорд, как минимум, за последние 10 лет.

В частности, в этом году, по данным расследователей, лидер Кремля нарушил свою давнюю традицию — встречать на черноморском побережье день рождения своей вероятной любовницы Алины Кабаевой.

Главной причиной таких изменений в медиа называют страх после того, как украинские дроны несколько раз атаковали город и повредили вертолетную площадку аэропорта. Поделиться

Что известно о резиденции Путина

Ранее расследователи рассказывали, что за Путиным закреплены 4 резиденции — Кремль, Ново-Огарево, "Бочаров ручей" и Валдай (Новгородская область).

В 2023 году "Проект" писал, что для Путина построили секретную железную дорогу и сеть станций в его резиденции.

В апреле 2023 года стало известно, что на Красной поляне в Сочи, где находится секретная резиденция президента России Владимира Путина, установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

1 октября 2023 года ГУР успешно атаковало стоянку российских вертолетов в Сочи. Поделиться

Уточняется, что в результате атаки украинских беспилотников попадание по стоянке российских вертолетов в районе Адлера в российском Сочи.