6 октября в Москве в районе Кузьминки загорелся пожар в учебном заведении Минобороны РФ. Предварительно здание вспыхнуло из-за атаки дрона.

В РФ горит военное училище

Как отмечают росСМИ, в Кузьминках возник пожар, вероятно, после атаки беспилотника на Московское высшее общевойсковое командное училище.

Рядом располагаются стрельба и автомобильная заправка.

Отмечается, что местные жители "слышали взрывы и звуки, подобные выстрелам, но непродолжительное время".

В Минобороны РФ уже отчитались. о сбитии в течение ночи 4 украинских беспилотников: 2 — над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей.

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Ночью в Пермском крае РФ вспыхнул пожар на базе хранения нефтепродуктов. Согласно заявлениям МЧС РФ, огонь охватил емкости с топливом.

Кроме того, сообщается, что пожар вспыхнул в промзоне села Осенцы. Там горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратов.

Ни МЧС РФ, ни местные власти причину возгорания пока не раскрывают.

Согласно последним данным, пожар смогли локализовать, однако тушение огня продолжается. Впоследствии стало известно, что никто из местных не погиб и не пострадал.

МЧС РФ утверждает, что на месте трудятся более 60 специалистов и 19 единиц техники.

Нельзя также не упомянуть о том, что в Новосибирске неизвестные сожгли управление ФСБ. Эту информацию официально подтвердили в ГУР, а также опубликовали видеодоказательство.