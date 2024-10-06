У Москві після атаки дронів спалахнуло військове училище — відео

6 жовтня у Москві в районі Кузьминки спалахнула пожежа в навчальному закладі Міноборони РФ. Попередньо будівля спалахнула через атаку дрона.

У РФ палає військове училище

Як зазначають росЗМІ, у Кузьминках виникла пожежа, ймовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище.

Поруч розташовуються стрільбище та автомобільна заправка.

Зазначається, що місцеві жителі "чули вибухи та звуки, схожі на постріли, але нетривалий час".

Натомість у Міноборони РФ вже відзвітували про збиття протягом ночі 4 українських безпілотників: 2 — над територією Курської області та по одному над територіями Білгородської та Воронезької областей.

“Бавовна” у Росії 4 жовтня — що відомо

Уночі у Пермському краї РФ спалахнула пожежа на базі зі зберігання нафтопродуктів. Згідно з заявами МНС РФ, вогонь охопив ємності з паливом.

Окрім того, повідомляється, що пожежа спалахнула у промзоні села Осенці. Саме там горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратів.

Ані МНС РФ, ані місцева влада причину загоряння поки не розкривають.

Згідно з останніми даними, пожежу змогли локалізувати, однак гасіння вогню триває. Згодом стало відомо, що ніхто з місцевих не загинув та не постраждав.

МНС РФ стверджує, що на місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки.

Не можна також не згадати про те, що у Новосибірську невідомі спалили управління ФСБ. Цю інформацію офіційно підтвердили у ГУР, а також опублікували відеодоказ.