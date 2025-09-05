4 вересня глава російського “Сбербанку” Герман Греф почав публічно бити на сполох через суттєве погіршення економічної ситуації в країні-агресорці. Однак російський диктатор Володимир Путін уперто заперечує, що на тлі війни економіка РФ уже демонструє ознаки стагнації.

Путін ігнорує наближення краху російської економіки

Під час Східного економічного форуму російські пропагандисти поцікавилися у диктатора, чи згоден він з оцінкою Грефа.

Путін впевнено заявив, що ні.

За словами нелегітимного президента РФ, деякі члени уряду дійсно схиляються до думки, що ЦБ утримує жорсткий контроль за допомогою високої ставки, щоб подолати зростання інфляції.

Нам потрібно забезпечити м'яку і спокійну посадку економіки, щоб уповільнити зростання цін і повернути інфляцію до цільового показника в 4%. Володимир Путін Російський диктатор

На тлі останніх подій нелегітимний президент РФ підтримав очільницю Центробанку РФ Ельвіру Набіулліну.

Остання, як відомо, потрапила під шквал критику з боку чиновників і бізнесу за підвищення ключової ставки до рекордних 21% у жовтні минулого року.

Таким чином поплічниця Путіна намагалася стримати інфляцію на тлі перегріву військової економіки країни-агресорки.

Греф бив на сполох через напруженість щодо грошово-кредитної політики.

Він також закликав не ігнорувати той факт, що інфляція, як і раніше, перевищує цільовий показник більш ніж удвічі.