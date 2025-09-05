4 сентября глава российского "Сбербанка" Герман Греф начал публично избивать тревогу из-за существенного ухудшения экономической ситуации в стране-агрессорке. Однако российский диктатор Владимир Путин упорно возражает, что на фоне войны экономика РФ уже демонстрирует признаки стагнации.

Путин игнорирует приближение краха российской экономики

Во время Восточного экономического форума российские пропагандисты поинтересовались у диктатора, согласен ли он с оценкой Грефа.

Путин уверенно заявил, что нет.

По словам нелегитимного президента РФ, некоторые члены правительства действительно склоняются к мнению, что ЦБ удерживает жесткий контроль с помощью высокой ставки, чтобы преодолеть рост инфляции.

Нам следует обеспечить мягкую и спокойную посадку экономики, чтобы замедлить рост цен и вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%. Владимир Путин Российский диктатор

На фоне последних событий нелегитимный президент РФ поддержал главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину.

Последняя, как известно, попала под шквал критике со стороны чиновников и бизнеса за повышение ключевой ставки до рекордных 21% в октябре прошлого года.

Таким образом, приспешница Путина пыталась сдержать инфляцию на фоне перегрева военной экономики страны-агрессорки.

Греф бил тревогу из-за напряженности в отношении денежно-кредитной политики.

Он также призвал не игнорировать тот факт, что инфляция по-прежнему превышает целевой показатель более чем вдвое.