4 сентября глава российского "Сбербанка" Герман Греф начал публично избивать тревогу из-за существенного ухудшения экономической ситуации в стране-агрессорке. Однако российский диктатор Владимир Путин упорно возражает, что на фоне войны экономика РФ уже демонстрирует признаки стагнации.
Главные тезисы
- Путин приказал замедлить рост цен и вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%.
- Диктатор поддержал главу Центробанка после критики за повышение ключевой ставки до 21%.
Путин игнорирует приближение краха российской экономики
Во время Восточного экономического форума российские пропагандисты поинтересовались у диктатора, согласен ли он с оценкой Грефа.
Путин уверенно заявил, что нет.
По словам нелегитимного президента РФ, некоторые члены правительства действительно склоняются к мнению, что ЦБ удерживает жесткий контроль с помощью высокой ставки, чтобы преодолеть рост инфляции.
На фоне последних событий нелегитимный президент РФ поддержал главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину.
Последняя, как известно, попала под шквал критике со стороны чиновников и бизнеса за повышение ключевой ставки до рекордных 21% в октябре прошлого года.
Таким образом, приспешница Путина пыталась сдержать инфляцию на фоне перегрева военной экономики страны-агрессорки.
Греф бил тревогу из-за напряженности в отношении денежно-кредитной политики.
Он также призвал не игнорировать тот факт, что инфляция по-прежнему превышает целевой показатель более чем вдвое.
