Путін хвалькувато заявив про десятикратне збільшення виробництва дронів у Росії

Росія планує збільшити виробництво безпілотників на тлі війни з Україною. Для цього країна-агресорка планує створити майже півсотні спеціальних центрів.

Путін розмріявся про десятикратне збільшення виробництва БпЛА

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін хвалькувато розповів, що минулого року російським солдатам нібито передали понад 140 тисяч безпілотних апаратів різних типів виробництва РФ.

Цього року випуск безпілотників планується збільшити в рази, а якщо сказати точніше, практично в 10 разів. Крім того, розширюється лінійка безпілотних систем, створюються безекіпажні катери, — брехливо додав глава Кремля.

Путін заявив, що основне завдання — "виробництво широкої лінійки безпілотників та максимально швидке налагодження виробництва".

Роботи з проєктування, випробування та серійного випуску дронів у Росії хочуть проводити в спеціальних науково-виробничих центрах. До 2030 року у різних регіонах планується створити 48 таких майданчиків.

Росія попри санкції використовує нідерландське обладнання

Видання Trouw провело розслідування та виявило, що у російських безпілотниках є чипи, вироблені на верстаті ASML. Це старе обладнання, випущене у кінці 90-х років.

У Росії є щонайменше один старий верстат для виробництва чипів, виготовлений нідерландським виробником ASML, для виробництва чипів, які використовуються у безпілотниках, танках і ракетах, як показало розслідування видання Trouw.

Верстат хоч і старий, але може виробляти чипи для сучасного озброєння. Саме їх і знайшли в російських дронах-камікадзе, які були збиті в Україні.