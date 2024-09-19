Россия планирует увеличить производство беспилотников на фоне войны с Украиной. Для этого страна-агрессор планирует создать около полусотни специальных центров.

Путин размечтался о десятикратном увеличении производства БпЛА

Нелегитимный президент России Владимир Путин хвастливо рассказал, что в прошлом году российским солдатам якобы передали более 140 тысяч беспилотных аппаратов разных типов производства РФ.

В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее, практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера, — лживо добавил глава Кремля.

Путин заявил, что основная задача — "производство широкой линейки беспилотников и максимально быстрое налаживание производства".

Работы по проектированию, испытанию и серийному выпуску дронов в России хотят проводить в специальных научно-производственных центрах. К 2030 году в разных регионах планируется создать 48 таких площадок.

Россия, несмотря на санкции, использует нидерландское оборудование

Издание Trouw провело расследование и обнаружило, что в российских беспилотниках есть чипы, производимые на станке ASML. Это старое оборудование, выпущенное в конце 90-х годов.

В России есть по меньшей мере один старый станок для производства чипов, изготовленный нидерландским производителем ASML, для производства чипов, используемых в беспилотниках, танках и ракетах, как показало расследование издания Trouw.

Станок хоть и старый, но может производить чипы для современного вооружения. Именно их и нашли в российских дронах-камикадзе, сбитых в Украине.