Путин хвастливо заявил о десятикратном увеличении производства дронов в России
Категория
Мир
Дата публикации

Путин хвастливо заявил о десятикратном увеличении производства дронов в России

Путин
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Источник:  online.ua

Россия планирует увеличить производство беспилотников на фоне войны с Украиной. Для этого страна-агрессор планирует создать около полусотни специальных центров.

Главные тезисы

  • Планы России на увеличение производства дронов до 2030 года включают создание специальных центров по проектированию и производству беспилотников.
  • Расширение производства беспилотников в России вызывает опасения с точки зрения безопасности на региональном уровне.
  • Россия планирует создание 48 научно-производственных центров для проектирования, испытания и серийного выпуска беспилотных систем.

Путин размечтался о десятикратном увеличении производства БпЛА

Нелегитимный президент России Владимир Путин хвастливо рассказал, что в прошлом году российским солдатам якобы передали более 140 тысяч беспилотных аппаратов разных типов производства РФ.

В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее, практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера, — лживо добавил глава Кремля.

Путин заявил, что основная задача — "производство широкой линейки беспилотников и максимально быстрое налаживание производства".

Работы по проектированию, испытанию и серийному выпуску дронов в России хотят проводить в специальных научно-производственных центрах. К 2030 году в разных регионах планируется создать 48 таких площадок.

Россия, несмотря на санкции, использует нидерландское оборудование

Издание Trouw провело расследование и обнаружило, что в российских беспилотниках есть чипы, производимые на станке ASML. Это старое оборудование, выпущенное в конце 90-х годов.

В России есть по меньшей мере один старый станок для производства чипов, изготовленный нидерландским производителем ASML, для производства чипов, используемых в беспилотниках, танках и ракетах, как показало расследование издания Trouw.

Станок хоть и старый, но может производить чипы для современного вооружения. Именно их и нашли в российских дронах-камикадзе, сбитых в Украине.

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