Путін затвердив бюджет РФ із рекордними витратами на війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін затвердив закон про бюджет Росії на 2025 рік. На війну РФ проти України Кремль направить рекордну суму.

Скільки РФ планує витратити на війну проти України у 2025 році

Як зазначають російські державні, уряд РФ заклав доходи російського бюджету на понад 40 трлн рублів

Близько 32,5% бюджету РФ було виділено на оборону, що становить 13,5 трлн рублів (понад 145 млрд доларів). Це більше у порівнянні з 2024 роком, коли на оборону Росія виділила 28,3%, бюджету.

Обидві палати російського парламенту також затвердили цей бюджетний план.

Скільки коштів Росія витратила на обстріли України ракетами і дронами

Росія запустила по Україні під час повномасштабного вторгнення 10 тис ракет і 13 тис безпілотників.

За даними з відкритих джерел, з 24 лютого 2022 року Росія витратила більш як 18 млрд доларів на ракетні обстріли та атаки безпілотниками по території України, що дорівнює понад 1,8 трлн руб.

Ці гроші могли би бути спрямовані на розвиток регіонів, будівництво шкіл, лікарень та інфраструктури, — зазначають в ЦПД.

Наприклад, витрати Санкт-Петербурга у 2024 році становлять 1,3 трлн руб (13 млрд дол), що еквівалентно 1,38 річного бюджету міста.

Інфографіка ЦПД

Ще, до прикладу, витрачена сума на обстріли по Україні дорівнюватиме більше як чотирирічним бюджетам Свердловської області.

Витрати Краснодарського краю — 5,15 млрд дол за рік, тобто три з половиною річних бюджетів регіону витрачено на обстріли мирних міст України.