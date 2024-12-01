Путин утвердил бюджет РФ с рекордными расходами на войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин утвердил закон о бюджете России на 2025 год. На войну РФ против Украины Кремль направит рекордную сумму.

Сколько РФ планирует потратить на войну против Украины в 2025 году

Как отмечают российские государственные, правительство РФ заложило доходы российского бюджета более чем на 40 трлн рублей.

Около 32,5% бюджета РФ было выделено на оборону, что составляет 13,5 трлн рублей (более 145 млрд долларов). Это больше по сравнению с 2024 годом, когда на оборону Россия выделила 28,3% бюджета.

Обе палаты российского парламента также утвердили этот бюджетный план.

Сколько средств Россия потратила на обстрелы Украины ракетами и дронами

Россия запустила по Украине во время полномасштабного вторжения 10 тыс. ракет и 13 тыс. беспилотников.

По данным из открытых источников, с 24 февраля 2022 года Россия потратила более 18 млрд долларов на ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по территории Украины, что составляет более 1,8 трлн руб.

Эти деньги могли бы быть направлены на развитие регионов, строительство школ, больниц и инфраструктуры, отмечают в ЦПИ.

К примеру, расходы Санкт-Петербурга в 2024 году составляют 1,3 трлн руб (13 млрд долл.), что эквивалентно 1,38 годового бюджета города.

Инфографика ЦПИ

Еще, к примеру, израсходованная сумма на обстрелы по Украине будет равна более четырехлетним бюджетам Свердловской области.

Расходы Краснодарского края — 5,15 млрд долл. в год, то есть три с половиной годовых бюджета региона потрачены на обстрелы мирных городов Украины.