Путін зазнав стратегічної поразки у війні проти України — сенатор США Кунс
Україна
Путін зазнав стратегічної поразки у війні проти України — сенатор США Кунс

Путін
Джерело:  РБК Україна

Російський диктатор з початку повномасштабної війни не зміг досягти жодної зі своїх головних цілей. Навпаки, він зазнає поразки як на полі бою, так і за його межами.

Головні тези:

  • Путін не досяг жодної головної цілі у війні проти України, що свідчить про його стратегічну поразку.
  • Запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів та інші заходи тиску над РФ — важливий крок у стратегії підтримки України.

Путін не досяг жодної цілі у війні проти України - Кунс

Про це американський сенатор-демократ Кріс Кунс за підсумками візиту у Київ та Мюнхен заявив на пресконференції.

В цілому, наші союзники в Європі вважають це критичним моментом, оскільки Росія не перемагає на полі бою. Путін зазнав стратегічної поразки. Він не досяг жодної зі своїх головних цілей. Насправді, НАТО було розширено.

Кунс додав, що механізм PURL, за допомогою якого зброя США купується за кошти Європи, працює. Він також наголосив на тому, що ЄС вітав крок американського президента Дональда Трампа щодо введення санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснєфть".

Важливо, щоб ми чинили додатковий тиск на Путіна. Тільки збільшивши витрати Росії, ми зможемо змусити її сісти за стіл переговорів. Такої одностайної думки дотрималися європейські союзники та партнери, з якими ми зустрілися.

Він зауважив, що сенатори-демократи та республіканці, які були в Мюнхені, одностайно заявили про рішучість продовжувати підтримувати Україну та збільшувати тиск на РФ.

Він також наголосив на подальшому забезпеченні успіху України у її боротьбі за свободу проти російської агресії.

