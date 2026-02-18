Путин потерпел стратегическое поражение в войне против Украины — сенатор США Кунс

Российский диктатор с начала полномасштабной войны не смог добиться ни одной из своих главных целей. Напротив, он терпит поражение как на поле боя, так и за его пределами.

Путин не достиг никакой цели в войне против Украины — Кунс

Об этом американский сенатор-демократ Крис Кунс по итогам визита в Киев и Мюнхен заявил на пресс-конференции.

В целом наши союзники в Европе считают это критическим моментом, поскольку Россия не побеждает на поле боя. Путин потерпел стратегическое поражение. Он не достиг ни одной из своих главных целей. В действительности НАТО было расширено. Поделиться

Кунс добавил, что механизм PURL, с помощью которого оружие США покупается на средства Европы, работает. Он также отметил, что ЕС приветствовал шаг американского президента Дональда Трампа по введению санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

Важно, чтобы мы оказывали дополнительное давление на Путина. Только увеличив расходы России, мы сможем вынудить ее сесть за стол переговоров. Такого единодушного мнения придерживались европейские союзники и партнеры, с которыми мы встретились.

Он отметил, что находившиеся в Мюнхене сенаторы-демократы и республиканцы единодушно заявили о решимости продолжать поддерживать Украину и увеличивать давление на РФ.