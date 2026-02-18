Путин потерпел стратегическое поражение в войне против Украины — сенатор США Кунс

Российский диктатор с начала полномасштабной войны не смог добиться ни одной из своих главных целей. Напротив, он терпит поражение как на поле боя, так и за его пределами.
Главные тезисы
- Путин потерпел стратегическое поражение в войне против Украины, не достигнув ни одной из своих главных целей.
- Введение санкций против российских нефтяных гигантов и другие меры давления на РФ рассматриваются как важные шаги в стратегии поддержки Украины.
- Европейские союзники и партнеры выразили общее мнение о необходимости увеличения давления на Путина для вынуждения его к переговорам.
Путин не достиг никакой цели в войне против Украины — Кунс
Об этом американский сенатор-демократ Крис Кунс по итогам визита в Киев и Мюнхен заявил на пресс-конференции.
Кунс добавил, что механизм PURL, с помощью которого оружие США покупается на средства Европы, работает. Он также отметил, что ЕС приветствовал шаг американского президента Дональда Трампа по введению санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".
Важно, чтобы мы оказывали дополнительное давление на Путина. Только увеличив расходы России, мы сможем вынудить ее сесть за стол переговоров. Такого единодушного мнения придерживались европейские союзники и партнеры, с которыми мы встретились.
Он отметил, что находившиеся в Мюнхене сенаторы-демократы и республиканцы единодушно заявили о решимости продолжать поддерживать Украину и увеличивать давление на РФ.
