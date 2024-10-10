Путін збирається до Туркменістану — МЗС України відреагувало

Українська сторона сподівається, що керівництво Туркменістану усвідомлює, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації.

МЗС України відреагувало на візит Путіна до Туркменістану

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України щодо запланованого візиту Путіна до Туркменістану 11 жовтня.

Україна сподівається, що керівництво Туркменістану усвідомлює, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації. Це лише один із цілої низки злочинів верхівки Кремля. Поширити

Путін і його поплічники несуть відповідальність за злочин агресії проти України, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, убивства, тортури, зґвалтування, мародерство, обстріли цивільної інфраструктури та інші звірства, вчинені російськими окупантами на території України. Всі вони мають постати перед правосуддям за злочини, скоєні проти українського народу.

У відомстві додали, що просто зараз російські окупанти продовжують здійснювати щоденні варварські атаки на українські міста і села, спричиняючи руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирних людей.

Закликаємо всі країни, які цінують людське життя, міжнародне право та Статут ООН, утримуватися від проведення спільних заходів за участі Путіна, який розв’язав війну в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, та чиї руки по лікоть у крові.

Також Міністерство звернулося до всіх держав і міжнародних організацій із закликом докласти максимальних зусиль для ефективної реалізації Формули миру як єдиного дієвого шляху до завершення російської агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні та на європейському континенті.

11 жовтня запланований візит нелегітимного президента РФ Володимира Путіна до Туркменістану для участі в міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю видатного туркменського поета Магтумкулі Фрагі. Поширити

ЄС розкритикував рішення Монголії щодо Путіна

З заявою з цього приводу виступив спікер зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

За його словами, для європейської влади міжнародний візит нелегітимного президента РФ не залишився непоміченим.

Окрім того, Брюссель не може проігнорувати той факт, що Монголія є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і мала би затримати Путіна за ордером прокурора МКС.