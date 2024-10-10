Путин собирается в Туркменистан — МИД Украины отреагировало

Украинская сторона надеется, что руководство Туркменистана отдает себе отчет, что Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию.

МИД Украины отреагировало на визит Путина в Туркменистан

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины о запланированном визите Путина в Туркменистан 11 октября.

Украина надеется, что руководство Туркменистана отдает себе отчет, что Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию. Это лишь одно из целого ряда преступлений верхушки Кремля. Поделиться

Путин и его приспешники несут ответственность за преступление агрессии против Украины, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, убийства, пытки, изнасилование, мародерство, обстрелы гражданской инфраструктуры и другие зверства, совершенные российскими оккупантами на территории Украины. Все они должны предстать перед правосудием за преступления, совершенные против украинского народа.

В ведомстве добавили, что прямо сейчас российские оккупанты продолжают совершать ежедневные варварские атаки на украинские города и села, приводя к разрушению гражданской инфраструктуры и гибели мирных людей.

Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, развязавшего войну в Европе в масштабах, незнакомых со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови.

Также Министерство обратилось ко всем государствам и международным организациям с призывом приложить максимальные усилия для эффективной реализации Формулы мира как единого действенного пути к завершению российской агрессии и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине и на европейском континенте.

11 октября запланирован визит нелегитимного президента РФ Владимира Путина в Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном 300-летию величайшего туркменского поэта Магтумкули Фраги. Поделиться

ЕС раскритиковал решение Монголии в отношении Путина

С заявлением по этому поводу выступил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, для европейских властей международный визит нелегитимного президента РФ не остался незамеченным.

Кроме того, Брюссель не может проигнорировать тот факт, что Монголия является стороной Римского устава Международного уголовного суда и должна задержать Путина по ордеру прокурора МКС.