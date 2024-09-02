Путін знову нахабно звинувачує Україну у відмові від "мирних" перемовин
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Путін знову нахабно звинувачує Україну у відмові від "мирних" перемовин

Путін знову нахабно звинувачує Україну у відмові від "мирних" перемовин
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін знову звинуватив Україну у небажанні закінчувати війну. Нелегітимний президент заявив, що РФ нібито не відмовлялася від мирних переговорів.

Головні тези:

  • Путін називає операцію ЗСУ в Курській області “спробою зупинити наступ російської армії”.
  • Важливо розуміти, що росіяни активно пропагандують ідею перемовин, але це може бути пасткою для української сторони.
  • Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін попереджає про трагічний фінал можливих перемовин з Росією.
  • Україні слід бути обережною у веденні будь-яких перемовин з Росією, оскільки країна-агресор може використати це для нових ударів та загострення ситуації.

Путін вкотре бреше про готовність до перемовин

Російський диктатор під час відкритого уроку у школі Кизила Республіки Тува заявив, що Росія нібито не відмовлялася від мирних переговорів, але спершу, за словами Путіна, необхідно “розібратися з бандитами, які забралися на територію РФ”.

Україна не зацікавлена закінчувати бойові дії, її влада побоюється програти вибори після скасування воєнного стану, — заявив цинічно Путін.

Окрім цього Путін назвав операцію ЗСУ в Курській області спробою зупинити наступ російської армії і заявив, що “розбереться” з “бандитами” у цьому регіоні.

Він також стверджував, що “план України зупинити наступ на Донбасі не вдався” і що “такої швидкості наступу” російська армія нібито не мала вже давно.

Замкомандира Третьої штурмової Жорін спрогнозував найімовірніший фінал переговорів України та РФ

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA заявив, що Україну систематично підштовхують до початку перемовин з Росією, однак важливо розуміти, що вони матимуть катастрофічні наслідки.

За словами Жоріна, у нього складається враження, що українців поступово “рухають у бік перемовин”.

На цьому тлі важливо усвідомити, що саме росіяни дуже хочуть, щоб у нашому суспільстві була дискусія з цього приводу.

Жорін також попередив, що потенційні перемови з Росією, найімовірніше, матимуть для України трагічний фінал. Оскільки мовиться про те, що країна-агресорка зажадає умовної перерви, яку використає для підготовки до нового потужного удару.

Але другий раз нам буде набагато складніше. І коли буде другий удар — після цього ми вже можемо не встати. Оце небезпечно. Тому я вважаю, що перемовин сьогодні взагалі не мають бути.

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