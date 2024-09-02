Путін знову нахабно звинувачує Україну у відмові від "мирних" перемовин

Російський диктатор Володимир Путін знову звинуватив Україну у небажанні закінчувати війну. Нелегітимний президент заявив, що РФ нібито не відмовлялася від мирних переговорів.

Путін вкотре бреше про готовність до перемовин

Російський диктатор під час відкритого уроку у школі Кизила Республіки Тува заявив, що Росія нібито не відмовлялася від мирних переговорів, але спершу, за словами Путіна, необхідно “розібратися з бандитами, які забралися на територію РФ”.

Україна не зацікавлена закінчувати бойові дії, її влада побоюється програти вибори після скасування воєнного стану, — заявив цинічно Путін. Поширити

Окрім цього Путін назвав операцію ЗСУ в Курській області спробою зупинити наступ російської армії і заявив, що “розбереться” з “бандитами” у цьому регіоні.

Він також стверджував, що “план України зупинити наступ на Донбасі не вдався” і що “такої швидкості наступу” російська армія нібито не мала вже давно.

Замкомандира Третьої штурмової Жорін спрогнозував найімовірніший фінал переговорів України та РФ

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA заявив, що Україну систематично підштовхують до початку перемовин з Росією, однак важливо розуміти, що вони матимуть катастрофічні наслідки.

За словами Жоріна, у нього складається враження, що українців поступово “рухають у бік перемовин”.

На цьому тлі важливо усвідомити, що саме росіяни дуже хочуть, щоб у нашому суспільстві була дискусія з цього приводу.

Жорін також попередив, що потенційні перемови з Росією, найімовірніше, матимуть для України трагічний фінал. Оскільки мовиться про те, що країна-агресорка зажадає умовної перерви, яку використає для підготовки до нового потужного удару.