Российский диктатор Владимир Путин снова обвинил Украину в нежелании заканчивать войну. Нелегитимный президент заявил, что РФ вроде бы не отказывалась от мирных переговоров.

Путин еще раз лжет о готовности к переговорам

Российский диктатор во время открытого урока в школе Кызыла Республики Тува заявил, что Россия якобы не отказывалась от мирных переговоров, но сначала, по словам Путина, необходимо "разобраться с забравшимися на территорию РФ бандитами".

Украина не заинтересована заканчивать боевые действия, ее власти боятся проиграть выборы после отмены военного положения, — заявил цинично Путин. Поделиться

Кроме того, Путин назвал операцию ВСУ в Курской области попыткой остановить наступление российской армии и заявил, что "разберется" с "бандитами" в этом регионе.

Он также утверждал, что "план Украины остановить наступление на Донбассе не удался" и что "такую скорость наступления" у российской армии якобы не было уже давно.

Замкомандира Третьей штурмовой Жорин спрогнозировал вероятный финал переговоров Украины и РФ

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA заявил, что Украину систематически подталкивают к началу переговоров с Россией, однако важно понимать, что они будут иметь катастрофические последствия.

По словам Жорина, у него создается впечатление, что украинцев постепенно "двигают в сторону переговоров".

На этом фоне важно понять, что именно россияне очень хотят, чтобы в нашем обществе была дискуссия на этот счет.

Жорин также предупредил, что потенциальные переговоры с Россией, скорее всего, будут иметь для Украины трагический финал. Поскольку говорится, что страна-агрессорка потребует условного перерыва, который использует для подготовки к новому мощному удару.