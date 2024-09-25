Путін знову планує атаки на ядерну інфраструктуру України — Зеленський в ООН

Росіяни планують атаки на українську ядерну інфраструктуру з метою відʼєднати реактори від електромережі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН 25 вересня.

Зеленський в ООН заявив про підготовку РФ ударів по українських АЕС

Зеленський наголосив на важливості цього питання для існування України.

Росія знищила всю нашу теплорозподільчу й теплогенераційну інфраструктуру. І потенційно мільйони людей, мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку, цього прагне Путін… Нещодавно я отримав звіт від нашої розвідки, і Путін знову планує атаки на нашу ядерну інфраструктуру для того, щоб відʼєднати реактори від систем енергопостачання. Володимир Зеленський Президент УКраїни

За словами Зеленського, Москва отримує супутникові фото АЕС України й збирає про них дані.

Водночас український лідер наголосив, що таким чином Кремль намагається спонукати Київ до миру.

Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань, що це буде за життя?

Росія може вдарити 200-300 ракетами та дронами по АЕС України

Відносно потужностей та запасів засобів ураження ворога: якщо дійсно росіяни атакують наші АЕС, то це буде максимально концентрований удар. Очевидно, що це ймовірно буде не удар по самих енергоблоках, а по інфраструктурі, щоб вивести з ладу АЕС. Втім, це теж буде удар по ядерному обʼєкту.

Для такої атаки росіяни можуть застосувати понад 100 літальних апаратів різних типів. Тобто, будуть летіти й дрони, завданням яких буде перенавантажити нашу систему ППО. Також будуть використовуватись крилаті та високошвидкісні ракети типу “Кинджал”. І тут важливо розуміти одну річ, що будь-яка протиповітряна та протиракетна оборона може бути продавлена, якою б щільною вона не була, — заявив військовий експерт Олег Катков. Поширити

Він наголосив, що система ППО та ПРО України може не впоратись з російською атакою на АЕС.