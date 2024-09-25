Путін знову планує атаки на ядерну інфраструктуру України — Зеленський в ООН
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін знову планує атаки на ядерну інфраструктуру України — Зеленський в ООН

Офіс Президента України
Зеленський

Росіяни планують атаки на українську ядерну інфраструктуру з метою відʼєднати реактори від електромережі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН 25 вересня.

Головні тези:

  • Зеленський виступив в ООН зі звинуваченням до РФ щодо атаки на українську ядерну інфраструктуру.
  • Російські атаки можуть від'єднати реактори від електромережі, залишивши мільйони українців без тепла у зимовий період.
  • Спеціалісти попереджають про можливий концентрований удар по українських АЕС масовим застосуванням різних видів літальних апаратів та ракет.

Зеленський в ООН заявив про підготовку РФ ударів по українських АЕС

Зеленський наголосив на важливості цього питання для існування України.

Росія знищила всю нашу теплорозподільчу й теплогенераційну інфраструктуру. І потенційно мільйони людей, мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку, цього прагне Путін… Нещодавно я отримав звіт від нашої розвідки, і Путін знову планує атаки на нашу ядерну інфраструктуру для того, щоб відʼєднати реактори від систем енергопостачання.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент УКраїни

За словами Зеленського, Москва отримує супутникові фото АЕС України й збирає про них дані.

Водночас український лідер наголосив, що таким чином Кремль намагається спонукати Київ до миру.

Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань, що це буде за життя?

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Відносно потужностей та запасів засобів ураження ворога: якщо дійсно росіяни атакують наші АЕС, то це буде максимально концентрований удар. Очевидно, що це ймовірно буде не удар по самих енергоблоках, а по інфраструктурі, щоб вивести з ладу АЕС. Втім, це теж буде удар по ядерному обʼєкту.

Для такої атаки росіяни можуть застосувати понад 100 літальних апаратів різних типів. Тобто, будуть летіти й дрони, завданням яких буде перенавантажити нашу систему ППО. Також будуть використовуватись крилаті та високошвидкісні ракети типу “Кинджал”. І тут важливо розуміти одну річ, що будь-яка протиповітряна та протиракетна оборона може бути продавлена, якою б щільною вона не була, — заявив військовий експерт Олег Катков.

Він наголосив, що система ППО та ПРО України може не впоратись з російською атакою на АЕС.

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