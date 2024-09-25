Путін знову планує атаки на ядерну інфраструктуру України — Зеленський в ООН

Росіяни планують атаки на українську ядерну інфраструктуру з метою відʼєднати реактори від електромережі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН 25 вересня.
Головні тези:
- Зеленський виступив в ООН зі звинуваченням до РФ щодо атаки на українську ядерну інфраструктуру.
- Російські атаки можуть від'єднати реактори від електромережі, залишивши мільйони українців без тепла у зимовий період.
- Спеціалісти попереджають про можливий концентрований удар по українських АЕС масовим застосуванням різних видів літальних апаратів та ракет.
Зеленський в ООН заявив про підготовку РФ ударів по українських АЕС
Зеленський наголосив на важливості цього питання для існування України.
За словами Зеленського, Москва отримує супутникові фото АЕС України й збирає про них дані.
Водночас український лідер наголосив, що таким чином Кремль намагається спонукати Київ до миру.
Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань, що це буде за життя?
Росія може вдарити 200-300 ракетами та дронами по АЕС України
Відносно потужностей та запасів засобів ураження ворога: якщо дійсно росіяни атакують наші АЕС, то це буде максимально концентрований удар. Очевидно, що це ймовірно буде не удар по самих енергоблоках, а по інфраструктурі, щоб вивести з ладу АЕС. Втім, це теж буде удар по ядерному обʼєкту.
Він наголосив, що система ППО та ПРО України може не впоратись з російською атакою на АЕС.
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