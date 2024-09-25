Путин снова планирует атаки на ядерную инфраструктуру Украины — Зеленский в ООН

Россияне планируют атаки на украинскую ядерную инфраструктуру с целью отсоединения реакторов от электросети. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН 25 сентября.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных российских атаках на украинскую ядерную инфраструктуру на Генассамблее ООН.
- Эксперты предостерегают о возможности концентрированных ударов по украинским АЭС различными видами летательных аппаратов и ракет.
- Удары России по инфраструктуре АЭС могут привести к серьезным последствиям для энергосистемы и жизней миллионов украинцев.
Зеленский в ООН заявил о подготовке РФ ударов по украинским АЭС
Зеленский отметил важность этого вопроса для существования Украины.
По словам Зеленского, Москва получает спутниковые фото АЭС Украины и собирает данные о них.
В то же время, украинский лидер подчеркнул, что таким образом Кремль пытается побуждать Киев к миру.
Представьте, пожалуйста, страну с разрушенной на 80% энергосистемой. С таким масштабом разрушений, что это будет при жизни?
Россия может ударить 200-300 ракетами и дронами по АЭС Украины
Относительно мощностей и запасов средств поражения врага: если действительно россияне атакуют наши АЭС, это будет максимально концентрированный удар. Очевидно, что это, вероятно, будет не удар по самим энергоблокам, а по инфраструктуре, чтобы вывести из строя АЭС. Впрочем, это тоже будет удар по ядерному объекту.
Он отметил, что система ПВО и ПРО Украины может не справиться с российской атакой на АЭС.
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