Путин снова планирует атаки на ядерную инфраструктуру Украины — Зеленский в ООН
Категория
Украина
Дата публикации

Путин снова планирует атаки на ядерную инфраструктуру Украины — Зеленский в ООН

Офис Президента Украины
Зеленский
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Россияне планируют атаки на украинскую ядерную инфраструктуру с целью отсоединения реакторов от электросети. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН 25 сентября.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных российских атаках на украинскую ядерную инфраструктуру на Генассамблее ООН.
  • Эксперты предостерегают о возможности концентрированных ударов по украинским АЭС различными видами летательных аппаратов и ракет.
  • Удары России по инфраструктуре АЭС могут привести к серьезным последствиям для энергосистемы и жизней миллионов украинцев.

Зеленский в ООН заявил о подготовке РФ ударов по украинским АЭС

Зеленский отметил важность этого вопроса для существования Украины.

Россия уничтожила всю нашу теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру. И потенциально миллионы людей, миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой, к этому стремится Путин… Недавно я получил отчет от нашей разведки, и Путин снова планирует атаки на нашу ядерную инфраструктуру для того, чтобы отсоединить реакторы от систем энергоснабжения.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Зеленского, Москва получает спутниковые фото АЭС Украины и собирает данные о них.

В то же время, украинский лидер подчеркнул, что таким образом Кремль пытается побуждать Киев к миру.

Представьте, пожалуйста, страну с разрушенной на 80% энергосистемой. С таким масштабом разрушений, что это будет при жизни?

Россия может ударить 200-300 ракетами и дронами по АЭС Украины

Относительно мощностей и запасов средств поражения врага: если действительно россияне атакуют наши АЭС, это будет максимально концентрированный удар. Очевидно, что это, вероятно, будет не удар по самим энергоблокам, а по инфраструктуре, чтобы вывести из строя АЭС. Впрочем, это тоже будет удар по ядерному объекту.

Для такой атаки россияне могут применить более 100 летательных аппаратов разных типов. То есть будут лететь и дроны, задачей которых будет перегрузить нашу систему ПВО. Также будут использоваться крылатые и высокоскоростные ракеты типа "Кинжал". И здесь важно понимать одну вещь, что любая противовоздушная и противоракетная оборона может быть продавлена, какой бы плотной она ни была, — заявил военный эксперт Олег Катков.

Он отметил, что система ПВО и ПРО Украины может не справиться с российской атакой на АЭС.

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