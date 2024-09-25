Путин снова планирует атаки на ядерную инфраструктуру Украины — Зеленский в ООН

Россияне планируют атаки на украинскую ядерную инфраструктуру с целью отсоединения реакторов от электросети. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН 25 сентября.

Зеленский в ООН заявил о подготовке РФ ударов по украинским АЭС

Зеленский отметил важность этого вопроса для существования Украины.

Россия уничтожила всю нашу теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру. И потенциально миллионы людей, миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой, к этому стремится Путин… Недавно я получил отчет от нашей разведки, и Путин снова планирует атаки на нашу ядерную инфраструктуру для того, чтобы отсоединить реакторы от систем энергоснабжения. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, Москва получает спутниковые фото АЭС Украины и собирает данные о них.

В то же время, украинский лидер подчеркнул, что таким образом Кремль пытается побуждать Киев к миру.

Представьте, пожалуйста, страну с разрушенной на 80% энергосистемой. С таким масштабом разрушений, что это будет при жизни?

Россия может ударить 200-300 ракетами и дронами по АЭС Украины

Относительно мощностей и запасов средств поражения врага: если действительно россияне атакуют наши АЭС, это будет максимально концентрированный удар. Очевидно, что это, вероятно, будет не удар по самим энергоблокам, а по инфраструктуре, чтобы вывести из строя АЭС. Впрочем, это тоже будет удар по ядерному объекту.

Для такой атаки россияне могут применить более 100 летательных аппаратов разных типов. То есть будут лететь и дроны, задачей которых будет перегрузить нашу систему ПВО. Также будут использоваться крылатые и высокоскоростные ракеты типа "Кинжал". И здесь важно понимать одну вещь, что любая противовоздушная и противоракетная оборона может быть продавлена, какой бы плотной она ни была, — заявил военный эксперт Олег Катков. Поделиться

Он отметил, что система ПВО и ПРО Украины может не справиться с российской атакой на АЭС.