Путіна неможливо зупинити територіальними поступками — Сенцов

Український режисер і військовий Олег Сенцов переконаний, що після захоплення Донеччині та Криму кремлівський диктатор Володимир Путін на цьому не зупиниться і продовжуватиме війну до повної окупації території України.
Головні тези:
- Путін не зупиниться на захопленні частини України, його мета — розширення зони впливу.
- Україна потребує підтримки від західних партнерів, але також повинна мобілізуватися та покращити управління в армії.
- Шлях до повернення Криму можливий лише з сильної військової та політичної позиції, яка може настати після кінця епохи Путіна.
- Україні варто залучати більше іноземних партнерів до армії для швидшого завершення війни з Росією.
- Перемога над Росією можлива не лише військовим шляхом, але й через уміле дипломатичний та політичний вплив.
Путіна не зупинить захоплення частини України
Сенцов зазначив, що ключовою метою кремлівського диктатора є розширення зони власного впливу.
Він зазначив, що наразі Україна сильно залежить від військової допомоги західних партнерів у постачанні техніки та боєприпасів.
Однак, за його словами, Україна здатна сама забезпечити себе особовим складом та ефективною управлінською структурою.
На його думку, для швидшого завершення війни Україні необхідно швидше залучати іноземних партнерів до лав армії.
Як Україна може повернути Крим
Сенцов переконаний, що вести із кремлівським диктатором переговори щодо повернення Криму безглуздо, однак він не буде вічно при владі у Росїі.
На його переконання, українські військові можуть домогтись створення демілітаризованої зони на окупованому півострові.
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