Путіна неможливо зупинити територіальними поступками — Сенцов
Категорія
Україна
Дата публікації

Путіна неможливо зупинити територіальними поступками — Сенцов

Олег Сенцов
Джерело:  BBC

Український режисер і військовий Олег Сенцов переконаний, що після захоплення Донеччині та Криму кремлівський диктатор Володимир Путін на цьому не зупиниться і продовжуватиме війну до повної окупації території України. 

Головні тези:

  • Путін не зупиниться на захопленні частини України, його мета — розширення зони впливу.
  • Україна потребує підтримки від західних партнерів, але також повинна мобілізуватися та покращити управління в армії.
  • Шлях до повернення Криму можливий лише з сильної військової та політичної позиції, яка може настати після кінця епохи Путіна.
  • Україні варто залучати більше іноземних партнерів до армії для швидшого завершення війни з Росією.
  • Перемога над Росією можлива не лише військовим шляхом, але й через уміле дипломатичний та політичний вплив.

Путіна не зупинить захоплення частини України

Сенцов зазначив, що ключовою метою кремлівського диктатора є розширення зони власного впливу.

Якщо віддати Путіну ті території просто так, то це означатиме нашу часткову поразку й відтермінування війни. Він не зупиниться. Йому не потрібен був лише Крим, чи Донбас, чи Херсонська область. Путіну потрібна вся Україна. Він ітиме далі, щоб розширити зону свого впливу, - пояснює український режисер.

Путін не зупиниться на захопленні частини України
Володимир Путін

Він зазначив, що наразі Україна сильно залежить від військової допомоги західних партнерів у постачанні техніки та боєприпасів.

Однак, за його словами, Україна здатна сама забезпечити себе особовим складом та ефективною управлінською структурою.

Водночас маємо самі мобілізуватися, покращити управління армією, воювати розумніше, ефективніше. Росія, дійсно, буде йти далі. Можливо, ми не зможемо перемогти її військовими шляхом, вийти на кордони 1991 року та зайти в Крим. Але ми переможемо дещо інакше: коли Росія зламає об Україну зуби й сама піде геть, тому що їй буде не до нас, можливо, через її внутрішні процеси, - переконаний Сенцов.

На його думку, для швидшого завершення війни Україні необхідно швидше залучати іноземних партнерів до лав армії.

Як Україна може повернути Крим

Сенцов переконаний, що вести із кремлівським диктатором переговори щодо повернення Криму безглуздо, однак він не буде вічно при владі у Росїі.

На його переконання, українські військові можуть домогтись створення демілітаризованої зони на окупованому півострові.

Це вже шлях до таких перемовин про повернення Криму, які можна буде вести лише із сильної військової та політичної позиції та, ймовірно, з іншим керівництвом Росії. Воно прийде після Путіна й буде вимушене домовлятися, - зазначає Сенцов.

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