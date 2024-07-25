Путіна неможливо зупинити територіальними поступками — Сенцов

Український режисер і військовий Олег Сенцов переконаний, що після захоплення Донеччині та Криму кремлівський диктатор Володимир Путін на цьому не зупиниться і продовжуватиме війну до повної окупації території України.

Путіна не зупинить захоплення частини України

Сенцов зазначив, що ключовою метою кремлівського диктатора є розширення зони власного впливу.

Якщо віддати Путіну ті території просто так, то це означатиме нашу часткову поразку й відтермінування війни. Він не зупиниться. Йому не потрібен був лише Крим, чи Донбас, чи Херсонська область. Путіну потрібна вся Україна. Він ітиме далі, щоб розширити зону свого впливу, - пояснює український режисер. Поширити

Володимир Путін

Він зазначив, що наразі Україна сильно залежить від військової допомоги західних партнерів у постачанні техніки та боєприпасів.

Однак, за його словами, Україна здатна сама забезпечити себе особовим складом та ефективною управлінською структурою.

Водночас маємо самі мобілізуватися, покращити управління армією, воювати розумніше, ефективніше. Росія, дійсно, буде йти далі. Можливо, ми не зможемо перемогти її військовими шляхом, вийти на кордони 1991 року та зайти в Крим. Але ми переможемо дещо інакше: коли Росія зламає об Україну зуби й сама піде геть, тому що їй буде не до нас, можливо, через її внутрішні процеси, - переконаний Сенцов. Поширити

На його думку, для швидшого завершення війни Україні необхідно швидше залучати іноземних партнерів до лав армії.

Як Україна може повернути Крим

Сенцов переконаний, що вести із кремлівським диктатором переговори щодо повернення Криму безглуздо, однак він не буде вічно при владі у Росїі.

На його переконання, українські військові можуть домогтись створення демілітаризованої зони на окупованому півострові.