Скільки років Путіну доведеться відновлювати армію РФ — відповідь адмірала Радакіна

Збройним силам України вдалося виснажити російські війська, ліквідувати сотні тисяч солдатів та чимало техніки. Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін.
Головні тези:
- За прогнозом адмірала Радакіна, Путіну знадобиться 10 років для відновлення армії РФ після втрат у війні з Україною.
- Загроза з боку РФ, КНР та їхніх союзників буде загострюватися протягом 2027-2028 років.
- Російські загарбники втратили 550 тисяч людей убитими або пораненими під час війни з Україною.
- Бійці ЗСУ продовжують ліквідовувати російських окупантів та знищувати техніку ворога.
Путін буде відновлювати армію РФ близько десятиліття
На переконання британського адмірала, не варто перебільшувати військову загрозу з боку Росії.
На цьому тлі Тоні Радакін звернув увагу на офіційні дані Генерального штабу ЗСУ.
Згідно з ними, протягом 2,5 років повномасштабної війни РФ проти України російські загарбники втратили 550 тисяч людей убитими або пораненими.
Дивіться відео боїв між ЗСУ та армією РФ у Харківській області:
Окрім того, вказано, що згідно з даними військового керівництва Великої Британії, сукупна загроза з боку РФ, КНР і, можливо, Ірану та Північної Кореї зростає і стане ще гострішою до 2027 або 2028 року.
Втрати армії РФ станом на 23 липня 2024 року
Протягом минулої доби бійці ЗСУ ліквідували 1 220 російських окупантів, а з техніки знищено:
танків — 8288 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 16000 (+20) од.;
артилерійських систем — 15694 (+57) од.;
РСЗВ — 1125 (+2) од.;
засоби ППО — 901 (+1) од.;
літаків — 361 од.;
вертольотів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12511 (+36) од.;
крилаті ракети — 2401 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21202 (+64) од.;
спеціальна техніка — 2640 (+3) од.
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