Скільки років Путіну доведеться відновлювати армію РФ — відповідь адмірала Радакіна

Збройним силам України вдалося виснажити російські війська, ліквідувати сотні тисяч солдатів та чимало техніки. Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

Путін буде відновлювати армію РФ близько десятиліття

На переконання британського адмірала, не варто перебільшувати військову загрозу з боку Росії.

На цьому тлі Тоні Радакін звернув увагу на офіційні дані Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з ними, протягом 2,5 років повномасштабної війни РФ проти України російські загарбники втратили 550 тисяч людей убитими або пораненими.

Путіну знадобиться п'ять років, щоб відновити російську армію до того рівня, на якому вона була в лютому 2022 року, і ще п'ять років після цього, щоб виправити слабкі місця, які виявила війна. Тоні Радакін Начальник Штабу оборони Великої Британії

Дивіться відео боїв між ЗСУ та армією РФ у Харківській області:

Окрім того, вказано, що згідно з даними військового керівництва Великої Британії, сукупна загроза з боку РФ, КНР і, можливо, Ірану та Північної Кореї зростає і стане ще гострішою до 2027 або 2028 року.

Втрати армії РФ станом на 23 липня 2024 року

Протягом минулої доби бійці ЗСУ ліквідували 1 220 російських окупантів, а з техніки знищено:

танків — 8288 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 16000 (+20) од.;

артилерійських систем — 15694 (+57) од.;

РСЗВ — 1125 (+2) од.;

засоби ППО — 901 (+1) од.;

літаків — 361 од.;

вертольотів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12511 (+36) од.;

крилаті ракети — 2401 од.;

кораблі/катери — 28 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21202 (+64) од.;

спеціальна техніка — 2640 (+3) од.