Сколько лет Путину придется восстанавливать армию РФ — ответ адмирала Радакина
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько лет Путину придется восстанавливать армию РФ — ответ адмирала Радакина

Путин
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Источник:  The Guardian

Вооруженным силам Украины удалось истощить российские войска, ликвидировать сотни тысяч солдат и немало техники. Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.

Главные тезисы

  • По прогнозу адмирала Радакина, Путину понадобится 10 лет для восстановления армии РФ после потерь в войне с Украиной.
  • Угроза со стороны РФ, КНР и их союзников будет обостряться в течение 2027-2028 годов.
  • Российские захватчики потеряли 550 тысяч человек убитыми или ранеными во время войны с Украиной.
  • Бойцы ВСУ продолжают ликвидировать российских окупантов и уничтожать технику врага.

Путин будет восстанавливать армию РФ около десятилетия

По мнению британского адмирала, не стоит преувеличивать военную угрозу со стороны России.

На этом фоне Тони Радакин обратил внимание на официальные данные Генерального штаба ВСУ.

Согласно им, в течение 2,5 лет полномасштабной войны РФ против Украины российские захватчики потеряли 550 тысяч человек убитыми или ранеными.

Путину понадобится пять лет, чтобы восстановить российскую армию до того уровня, на котором она была в феврале 2022 года, и еще пять лет после этого, чтобы исправить слабые места, обнаруженные войной.

Тони Радакин

Тони Радакин

Начальник Штаба обороны Великобритании

Смотрите видео боев между ВСУ и армией РФ в Харьковской области:

Кроме того, указано, что согласно данным военного руководства Великобритании, совокупная угроза со стороны РФ, КНР и, возможно, Ирана и Северной Кореи растет и станет еще острее к 2027 или 2028 году.

Потери армии РФ по состоянию на 23 июля 2024 года

За прошедшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали 1 220 российских оккупантов, а из техники уничтожено:

  • танков — 8288 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 16000 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 15694 (+57) ед;

  • РСЗО — 1125 (+2) ед;

  • средства ПВО — 901 (+1) ед;

  • самолетов — 361 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12511 (+36) ед;

  • крылатые ракеты — 2401 ед;

  • корабли/катера — 28 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21202 (+64) ед;

  • специальная техника — 2640 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

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