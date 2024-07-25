Украинский режиссер и военный Олег Сенцов убежден, что после захвата Донбасса и Крыма кремлевский диктатор Владимир Путин на этом не остановится и будет продолжать войну до полной оккупации территории Украины.
Главные тезисы
- Кремлевский диктатор Путин стремится к расширению своей зоны влияния в Украине
- Украине необходима поддержка западных партнеров и собственная мобилизация для успешного урегулирования конфликта
- Победа над Россией возможна не только военным, но и дипломатическим путем
- К возвращению Крыма требуется сильная военная и политическая позиция
- Привлечение иностранных партнеров в армию - ключевой шаг к завершению войны с Россией
Путина не остановит захват части Украины
Сенцов отметил, что ключевой целью кремлевского диктатора является расширение зоны собственного влияния.
Он отметил, что в настоящее время Украина сильно зависит от военной помощи западных партнеров в снабжении техникой и боеприпасами.
Однако, по его словам, Украина способна сама обеспечить себя личным составом и эффективной управленческой структурой.
По его мнению, для скорейшего завершения войны Украине необходимо быстрее привлекать иностранных партнеров в ряды армии.
Как Украина может вернуть Крым
Сенцов убежден, что вести с кремлевским диктатором переговоры по возвращению Крыма бессмысленно, однако он не будет вечно у власти в России.
По его мнению, украинские военные могут добиться создания демилитаризованной зоны на оккупированном полуострове.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-