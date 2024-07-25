Украинский режиссер и военный Олег Сенцов убежден, что после захвата Донбасса и Крыма кремлевский диктатор Владимир Путин на этом не остановится и будет продолжать войну до полной оккупации территории Украины.

Путина не остановит захват части Украины

Сенцов отметил, что ключевой целью кремлевского диктатора является расширение зоны собственного влияния.

Если отдать Путину те территории просто так, то это будет означать наше частичное поражение и отсрочку войны. Он не остановится. Ему не нужен был только Крым, Донбасс или Херсонская область. Путину нужна вся Украина. Он будет идти дальше, чтобы расширить зону своего влияния, – объясняет украинский режиссер. Поделиться

Владимир Путин

Он отметил, что в настоящее время Украина сильно зависит от военной помощи западных партнеров в снабжении техникой и боеприпасами.

Однако, по его словам, Украина способна сама обеспечить себя личным составом и эффективной управленческой структурой.

В то же время должны сами мобилизоваться, улучшить управление армией, воевать разумнее, эффективнее. Россия действительно будет идти дальше. Возможно, мы не сможем победить ее по военному пути, выйти на границы 1991 года и зайти в Крым. Но мы победим несколько иначе: когда Россия сломает об Украине зубы и сама уйдет, потому что ей будет не до нас, возможно, из-за ее внутренних процессов, - убежден Сенцов. Поделиться

По его мнению, для скорейшего завершения войны Украине необходимо быстрее привлекать иностранных партнеров в ряды армии.

Как Украина может вернуть Крым

Сенцов убежден, что вести с кремлевским диктатором переговоры по возвращению Крыма бессмысленно, однако он не будет вечно у власти в России.

По его мнению, украинские военные могут добиться создания демилитаризованной зоны на оккупированном полуострове.