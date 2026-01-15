ПВО знешкодила 61 безпілотник під час атаки РФ по Україні
ПВО знешкодила 61 безпілотник під час атаки РФ по Україні

Російські війська у ніч проти 15 січня атакували ряд регіонів України реактивними "Шахедами", дронами "Італмас" та БпЛА інших типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Головні тези:

  • ППО України збила або подавила 61 ворожий безпілотник в ході атаки Росії на ряд регіонів України.
  • Ударні безпілотники типу Shahed та інші були відхоплені за допомогою авіації, зенітних ракетних військ та інших засобів ППО.

Звіт щодо бойової роботи ППО

У ніч на 15 січня противник атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема й реактивними, "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим та ТОТ Донецька.

Повідомляється, що близько 60 дронів – це були "Шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Робота ППО

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 61 ворожий БпЛА.

При цьому зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 13 локаціях, а також падіння збитих на трьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.

