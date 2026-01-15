ПВО обезвредила 61 беспилотник во время атаки РФ по Украине

Российские войска в ночь на 15 января атаковали ряд регионов Украины реактивными "Шахедами", дронами "Италмас" и БпЛА других типов. Большинство враждебных целей уничтожили силы ПВО.

Отчет о боевой работе ПВО

В ночь на 15 января противник атаковал 82 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе и реактивными, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, РФ, Гвардейское ТОТ АР Крым и ТОТ Донецка.

Сообщается, что около 60 дронов — это были "Шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Поделиться

Работа ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит или подавлен 61 вражеский БпЛА.

При этом зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 13 локациях, а также падение сбитых на трех локациях.