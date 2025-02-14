Quantum Systems планує масштабувати виробництво дронів в Україні

Ми підсилюємо наших партнерів, допомагаємо їм на всіх етапах. Ми всі зацікавлені в одному результаті — якомога більше якісного озброєння для українського війська. Дякую Quantum Systems за вашу сміливість і послідовність у своїй роботі. Працюємо разом над тим, щоб таких компаній в Україні було все більше, — зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.