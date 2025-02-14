Quantum Systems планує масштабувати виробництво дронів в Україні

Німецька технологічна компанія Quantum Systems, яка спеціалізується на розробці, проєктуванні й виробництві дронів, планує подвоїти виробництво в Україні.
Головні тези:
- Quantum Systems розглядає можливість подвоєння виробництва дронів в Україні цього року.
- Компанія вже має два підприємства в Україні: R&D центр та обслуговування й розробка безпілотників.
- Зустріч представників Quantum Systems з делегацією Українського міністерства стратегічних галузей промисловості спрямована на спільні дії щодо прискорення процесу масштабування виробництва.
Quantum Systems масштабує виробництво дронів в Україні
Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.
Так, делегація відомства 13 лютого на Мюнхенській безпековій конференції провела робочу зустріч із представниками Quantum Systems.
У міністерстві нагадали, що компанія Quantum Systems уже відкрила в Україні два підприємства: R&D центр та обслуговування й розробка безпілотників.
Компанія планує подвоїти виробництво вже цього року. Під час зустрічі обговорили, яким чином можна це пришвидшити.
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