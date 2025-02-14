Quantum Systems планує масштабувати виробництво дронів в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Quantum Systems планує масштабувати виробництво дронів в Україні

дрони
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Джерело:  online.ua

Німецька технологічна компанія Quantum Systems, яка спеціалізується на розробці, проєктуванні й виробництві дронів, планує подвоїти виробництво в Україні.

Головні тези:

  • Quantum Systems розглядає можливість подвоєння виробництва дронів в Україні цього року.
  • Компанія вже має два підприємства в Україні: R&D центр та обслуговування й розробка безпілотників.
  • Зустріч представників Quantum Systems з делегацією Українського міністерства стратегічних галузей промисловості спрямована на спільні дії щодо прискорення процесу масштабування виробництва.

Quantum Systems масштабує виробництво дронів в Україні

Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.

Так, делегація відомства 13 лютого на Мюнхенській безпековій конференції провела робочу зустріч із представниками Quantum Systems.

У міністерстві нагадали, що компанія Quantum Systems уже відкрила в Україні два підприємства: R&D центр та обслуговування й розробка безпілотників.

Компанія планує подвоїти виробництво вже цього року. Під час зустрічі обговорили, яким чином можна це пришвидшити.

Ми підсилюємо наших партнерів, допомагаємо їм на всіх етапах. Ми всі зацікавлені в одному результаті — якомога більше якісного озброєння для українського війська. Дякую Quantum Systems за вашу сміливість і послідовність у своїй роботі. Працюємо разом над тим, щоб таких компаній в Україні було все більше, — зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

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