Quantum Systems планирует масштабировать производство дронов в Украине

Немецкая технологическая компания Quantum Systems, специализирующаяся на разработке, проектировании и производстве дронов, планирует удвоить производство в Украине.
Главные тезисы
- Quantum Systems — немецкая технологическая компания, специализирующаяся на разработке дронов.
- Представители Quantum Systems встретились с украинскими властями для ускорения процесса масштабирования производства.
- Компания планирует удвоить производство дронов в Украине уже в текущем году.
Quantum Systems масштабирует производство дронов в Украине
Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома.
Так, делегация ведомства 13 февраля на Мюнхенской конференции безопасности провела рабочую встречу с представителями Quantum Systems.
В министерстве напомнили, что компания Quantum Systems уже открыла в Украине два предприятия: R&D центр и обслуживание и разработка беспилотников.
Компания планирует удвоить производство уже в текущем году. Во время встречи обсудили, как можно это ускорить.
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