Quantum Systems планирует масштабировать производство дронов в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Quantum Systems планирует масштабировать производство дронов в Украине

дроны
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Источник:  online.ua

Немецкая технологическая компания Quantum Systems, специализирующаяся на разработке, проектировании и производстве дронов, планирует удвоить производство в Украине.

Главные тезисы

  • Quantum Systems — немецкая технологическая компания, специализирующаяся на разработке дронов.
  • Представители Quantum Systems встретились с украинскими властями для ускорения процесса масштабирования производства.
  • Компания планирует удвоить производство дронов в Украине уже в текущем году.

Quantum Systems масштабирует производство дронов в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома.

Так, делегация ведомства 13 февраля на Мюнхенской конференции безопасности провела рабочую встречу с представителями Quantum Systems.

В министерстве напомнили, что компания Quantum Systems уже открыла в Украине два предприятия: R&D центр и обслуживание и разработка беспилотников.

Компания планирует удвоить производство уже в текущем году. Во время встречи обсудили, как можно это ускорить.

Мы усиливаем наших партнеров, помогаем им на всех этапах. Мы все заинтересованы в одном результате — как можно больше качественного вооружения для украинской армии. Спасибо Quantum Systems за вашу смелость и последовательность в своей работе. Работаем вместе над тем, чтобы таких компаний в Украине было все больше, — отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

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