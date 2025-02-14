Quantum Systems планирует масштабировать производство дронов в Украине

Мы усиливаем наших партнеров, помогаем им на всех этапах. Мы все заинтересованы в одном результате — как можно больше качественного вооружения для украинской армии. Спасибо Quantum Systems за вашу смелость и последовательность в своей работе. Работаем вместе над тем, чтобы таких компаний в Украине было все больше, — отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.