Рада ЄС розширила санкції проти Білорусі

Рада ЄС 29 червня ухвалила санкції проти білоруської економіки, які покликані віддзеркалити деякі з обмежувальних заходів проти Росії і таким чином вирішити проблему обходу санкцій.
Головні тези:
- Нові обмеження ЄС включають заборону на експорт товарів і технологій до Білорусі та санкції на імпорт золота та діамантів.
- Заходи включають обмеження для фізичних та юридичних осіб, які підтримують порушення територіальної цілісності України.
- Вказані заходи мають на меті підтримати міжнародний тиск на Білорусь та допомогти розв'язати питання військової агресії РФ в Україні.
- 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії стосується сфер енергетики, фінансів та торгівлі та ускладнює обхід санкцій країною.
Нові санкції ЄС вирішать проблему обходу діючих обмежень у Білорусі
Своїм рішенням Рада ЄС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій, а також вводить додаткові обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу.
Також запроваджуються додаткові обмеження на експорт до Білорусі товарів і технологій для морської навігації та предметів розкоші.
Крім того, буде заборонено прямо чи опосередковано імпортувати, купувати чи передавати з Білорусі золото та діаманти, а також гелій, вугілля та мінеральні продукти, включаючи сиру нафту.
Останній захід буде доповнений новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та скрапленні природного газу.
Рада ЄС забороняє надання певних послуг Білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям або агентствам, а також будь-якій фізичній або юридичній особі, що діє від їх імені або за їх вказівкою.
Йдеться, зокрема, про бухгалтерські, архітектурні та інженерні послуги, послуги з реклами й маркетингових досліджень та інші.
Також Рада ЄС розширює заборону на перевезення товарів автомобільним транспортом територією ЄС причепами та напівпричепами, зареєстрованими в Білорусі, в тому числі при перевезенні вантажівками, зареєстрованими за межами Білорусі.
Рада ЄС ухвалила 14 пакет санкцій проти РФ
Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Вони стосуються сфер енергетики, фінансів та торгівлі, а також ускладнять обхід санкцій Росією.
Ці заходи спрямовані на такі дороговартісні сектори російської економіки, як енергетика, фінанси і торгівля, і ще більше ускладнюють обхід санкцій ЄС.
Пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.
Зокрема, Рада ЄС запроваджує заборону на перевалку російського СПГ в ЄС для подальшого відправлення в треті країни. Обмеження стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег. При цьому заборона не поширюється на імпорт СПГ у сам ЄС.
Крім цього, заборонено нові інвестиції в СПГ-проекти в Росії, такі як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Обмежено надання товарів, технологій і послуг для цих проєктів.
Також Рада ЄС схвалила запровадження обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не під'єднані до газової системи.
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