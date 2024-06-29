Совет ЕС расширил санкции против Беларуси

Совет ЕС 29 июня принял санкции против белорусской экономики, призванные отразить некоторые из ограничительных мер против России и таким образом решить проблему обхода санкций.
Главные тезисы
- Новые ограничения ЕС включают запрет на экспорт товаров и технологий в Белоруссию и санкции на импорт золота и бриллиантов.
- Меры включают ограничения для физических и юридических лиц, поддерживающих нарушение территориальной целостности Украины.
- Указанные меры направлены на поддержание международного давления на Беларусь и помочь решить вопросы военной агрессии РФ в Украине.
- 14-й пакет санкций ЕС против России касается сфер энергетики, финансов и торговли и усложняет обход санкций по стране.
Новые санкции ЕС решат проблему обхода действующих ограничений в Беларуси
Своим решением Совет ЕС продолжает запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения и передовых технологий, а также вводит дополнительные ограничения на экспорт товаров, способствующих укреплению белорусского промышленного потенциала.
Также вводятся дополнительные ограничения на экспорт в Беларусь товаров и технологий для морской навигации и предметов роскоши.
Кроме того, будет запрещено прямо или косвенно импортировать, покупать или передавать из Беларуси золото и бриллианты, а также гелий, уголь и минеральные продукты, включая сырую нефть.
Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа.
Совет ЕС запрещает предоставление определенных услуг Беларуси, его правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от их имени или по их указанию.
Речь идет, в частности, о бухгалтерских, архитектурных и инженерных услугах, услугах по рекламе и маркетинговым исследованиям и другие.
Также Совет ЕС расширяет запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси, в том числе при перевозке грузовиками, зарегистрированными за пределами Беларуси.
Совет ЕС принял 14 пакет санкций против РФ
Совет Европейского Союза принял 14-й пакет санкций против России. Они касаются сфер энергетики, финансов и торговли, а также усложнят обход санкций Россией.
Эти меры направлены на такие дорогостоящие сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля и еще больше усложняют обход санкций ЕС.
Пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
В частности, Совет ЕС вводит запрет на перевалку российского СПГ в ЕС для последующей отправки в третьи страны. Ограничение относится как к перевалке с судна на судно, так и с судна на берег. При этом запрет не распространяется на импорт СПГ в ЕС.
Кроме этого, запрещены новые инвестиции в СПГ-проекты в России, такие как "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Ограничено предоставление товаров, технологий и услуг для этих проектов.
Также Совет ЕС одобрил введение ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газовой системе.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-