Совет ЕС расширил санкции против Беларуси

Совет ЕС 29 июня принял санкции против белорусской экономики, призванные отразить некоторые из ограничительных мер против России и таким образом решить проблему обхода санкций.

Новые санкции ЕС решат проблему обхода действующих ограничений в Беларуси

Своим решением Совет ЕС продолжает запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения и передовых технологий, а также вводит дополнительные ограничения на экспорт товаров, способствующих укреплению белорусского промышленного потенциала.

Также вводятся дополнительные ограничения на экспорт в Беларусь товаров и технологий для морской навигации и предметов роскоши.

Кроме того, будет запрещено прямо или косвенно импортировать, покупать или передавать из Беларуси золото и бриллианты, а также гелий, уголь и минеральные продукты, включая сырую нефть.

Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа.

Совет ЕС запрещает предоставление определенных услуг Беларуси, его правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от их имени или по их указанию.

Речь идет, в частности, о бухгалтерских, архитектурных и инженерных услугах, услугах по рекламе и маркетинговым исследованиям и другие.

Также Совет ЕС расширяет запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси, в том числе при перевозке грузовиками, зарегистрированными за пределами Беларуси.

Совет ЕС принял 14 пакет санкций против РФ

Совет Европейского Союза принял 14-й пакет санкций против России. Они касаются сфер энергетики, финансов и торговли, а также усложнят обход санкций Россией.

Эти меры направлены на такие дорогостоящие сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля и еще больше усложняют обход санкций ЕС.

Пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В частности, Совет ЕС вводит запрет на перевалку российского СПГ в ЕС для последующей отправки в третьи страны. Ограничение относится как к перевалке с судна на судно, так и с судна на берег. При этом запрет не распространяется на импорт СПГ в ЕС.

Кроме этого, запрещены новые инвестиции в СПГ-проекты в России, такие как "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Ограничено предоставление товаров, технологий и услуг для этих проектов.