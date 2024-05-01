До Верховної Ради подано законопроєкт щодо легалізації приватних військових компаній в Україні.

Що відомо про проєкт щодо появи ПВК в Україні

Зазначається, що автором ініціативи виступив нардеп Сергій Гривко.

Післявоєнний стан економіки України, на який будуть покладені завдання із відбудови населених пунктів, об’єктів інфраструктури, проведення реформ на різних рівнях, — потребуватиме стабільності у секторі безпеки, додаткових інвестицій та надходжень до державного бюджету, — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Поширити

Законопроєкт також пропонує надати дозвіл приватним військовим компаніям на здійснення діяльності за межами України, зокрема, мова йде про охорону важливих об’єктів людей чи території інших країн.

Які проблеми вирішуватиме легалізація ПВК в Україні

З пояснювальної записки стає зрозуміло, що законопроект пропонує вирішити відразу кілька ключових проблем, які постануть перед Україною після демобілізації військових та закінчення війни.

підвищення рівня зовнішньої та внутрішньої безпеки;

збільшення доходів Державного бюджету України;

розвиток та безпека громад;

сприяння соціально-психологічній реабілітації демобілізованих військових;

належне фінансове забезпечення демобілізованих військових

Згідно з законопроектом, такі компанії зможуть надавати оборонні послуги — навчання, тактична підготовка, розвідка, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорона майна та виконання інших завдань.

На думку нардепів, приватні оборонні компанії зможуть надавати послуги як приватним особам, так і міжнародним організаціям.

У Раді зазначають, що такі ПВК змогли б забезпечити безпеку та безперешкодну діяльність будь-якого підприємства, створеного за рахунок іноземних інвестицій.

Крім того, у Раді вважають, що створення військових компаній зможе збільшити робочі місця в Україні.