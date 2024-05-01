Рада рассмотрит проект по легализации ЧВК в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Рада рассмотрит проект по легализации ЧВК в Украине

Верховная Рада Украины
Военные ВСУ
Read in English
Читати українською

В Верховную Раду представлен законопроект о легализации частных военных компаний в Украине.

Что известно о проекте по появлению ЧВК в Украине

Отмечается, что автором инициативы выступил нардеп Сергей Гривко.

Послевоенное состояние экономики Украины, на которое будут возложены задачи по восстановлению населенных пунктов, объектов инфраструктуры, проведению реформ на разных уровнях, потребует стабильности в секторе безопасности, дополнительных инвестиций и поступлений в государственный бюджет, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект также предлагает предоставить разрешение частным военным компаниям на осуществление деятельности за пределами Украины, в частности речь идет об охране важных объектов людей или территории других стран.

Какие проблемы будет решать легализация ЧВК в Украине

Из пояснительной записки становится ясно, что законопроект предлагает решить сразу несколько ключевых проблем, которые возникнут перед Украиной после демобилизации военных и окончания войны.

  • повышение уровня внешней и внутренней безопасности;

  • увеличение доходов государственного бюджета Украины;

  • развитие и безопасность общин;

  • содействие социально-психологической реабилитации демобилизованных военных;

  • надлежащее финансовое обеспечение демобилизованных военных

Согласно законопроекту такие компании смогут предоставлять оборонные услуги — обучение, тактическая подготовка, разведка, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрана имущества и выполнение других задач.

По мнению нардепов, частные оборонные компании могут предоставлять услуги как частным лицам, так и международным организациям.

В Раде отмечают, что такие НПК смогли обеспечить безопасность и беспрепятственную деятельность любого предприятия, созданного за счет иностранных инвестиций.

Кроме того, в Раде полагают, что создание военных компаний сможет увеличить рабочие места в Украине.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бывшие члены ЧВК "Вагнер" решили воевать за Украину в составе РДК
РДК
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США ввели новые санкции против ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космических сил РФ
В США ввели новые санкции против ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космических сил РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Боевики ЧВК "Вагнер" записали для Путина новое обращение с упреками
ЧВК "Вагнер"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?