В Верховную Раду представлен законопроект о легализации частных военных компаний в Украине.
Что известно о проекте по появлению ЧВК в Украине
Отмечается, что автором инициативы выступил нардеп Сергей Гривко.
Законопроект также предлагает предоставить разрешение частным военным компаниям на осуществление деятельности за пределами Украины, в частности речь идет об охране важных объектов людей или территории других стран.
Какие проблемы будет решать легализация ЧВК в Украине
Из пояснительной записки становится ясно, что законопроект предлагает решить сразу несколько ключевых проблем, которые возникнут перед Украиной после демобилизации военных и окончания войны.
повышение уровня внешней и внутренней безопасности;
увеличение доходов государственного бюджета Украины;
развитие и безопасность общин;
содействие социально-психологической реабилитации демобилизованных военных;
надлежащее финансовое обеспечение демобилизованных военных
Согласно законопроекту такие компании смогут предоставлять оборонные услуги — обучение, тактическая подготовка, разведка, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрана имущества и выполнение других задач.
По мнению нардепов, частные оборонные компании могут предоставлять услуги как частным лицам, так и международным организациям.
В Раде отмечают, что такие НПК смогли обеспечить безопасность и беспрепятственную деятельность любого предприятия, созданного за счет иностранных инвестиций.
Кроме того, в Раде полагают, что создание военных компаний сможет увеличить рабочие места в Украине.
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