В Верховную Раду представлен законопроект о легализации частных военных компаний в Украине.

Что известно о проекте по появлению ЧВК в Украине

Отмечается, что автором инициативы выступил нардеп Сергей Гривко.

Послевоенное состояние экономики Украины, на которое будут возложены задачи по восстановлению населенных пунктов, объектов инфраструктуры, проведению реформ на разных уровнях, потребует стабильности в секторе безопасности, дополнительных инвестиций и поступлений в государственный бюджет, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Поделиться

Законопроект также предлагает предоставить разрешение частным военным компаниям на осуществление деятельности за пределами Украины, в частности речь идет об охране важных объектов людей или территории других стран.

Какие проблемы будет решать легализация ЧВК в Украине

Из пояснительной записки становится ясно, что законопроект предлагает решить сразу несколько ключевых проблем, которые возникнут перед Украиной после демобилизации военных и окончания войны.

повышение уровня внешней и внутренней безопасности;

увеличение доходов государственного бюджета Украины;

развитие и безопасность общин;

содействие социально-психологической реабилитации демобилизованных военных;

надлежащее финансовое обеспечение демобилизованных военных

Согласно законопроекту такие компании смогут предоставлять оборонные услуги — обучение, тактическая подготовка, разведка, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрана имущества и выполнение других задач.

По мнению нардепов, частные оборонные компании могут предоставлять услуги как частным лицам, так и международным организациям.

В Раде отмечают, что такие НПК смогли обеспечить безопасность и беспрепятственную деятельность любого предприятия, созданного за счет иностранных инвестиций.

Кроме того, в Раде полагают, что создание военных компаний сможет увеличить рабочие места в Украине.