Рада ухвалила закон про військову службу іноземців в Україні — що він передбачає

Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №12023 про зміни правил проходження військової служби за контрактом для іноземців і людей без громадянства. За проголосували 276 депутатів.

Що передбачає закон про військову службу іноземців в Україні

Законопроєкт пропонує дозволити іноземцям та особам без громадянства укладати контракти зі Збройними силами України, Нацгвардією та Держспецслужбою транспорту.

Перед тим, як отримати таку можливість, вони повинні пройти спеціальну перевірку, яку здійснюватиме Центр рекрутингу іноземців — структура, яку ще мають створити.

Регламент діяльності цього Центру буде затверджувати уряд. Під час перевірки іноземців оцінюватимуть:

законність їх перебування в Україні;

наявність адміністративної або кримінальної відповідальності за українським законодавством;

можливі зв’язки з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;

інші фактори, які можуть перешкоджати прийняттю на службу за контрактом.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність удосконалення законодавства зумовлена складною оперативною ситуацією на лінії фронту та потребою збільшити кількість військовослужбовців. Це передбачає залучення як через додаткову мобілізацію, так і через добровільний вступ на контрактну службу іноземців і осіб без громадянства, які мають відповідний бойовий досвід. Поширити

Документальна стрічка про Інтернаціональний легіон

Документальний проєкт "Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів" продакшену online.ua було створено у 2023 році за сприяння ГУР МО України.

Стрічка розповідає про іноземців, які воюють у складі Збройних сил України проти армії РФ ще від початку повномасштабного вторгнення Росії.