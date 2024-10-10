Рада приняла закон о военной службе иностранцев в Украине — что он предусматривает

Рада приняла во втором чтении законопроект №12023 об изменениях правил прохождения военной службы по контракту для иностранцев и людей без гражданства. За проголосовало 276 депутатов.

Что предусматривает закон о военной службе иностранцев в Украине

Законопроект предлагает разрешить иностранцам и лицам без гражданства заключать контракты с Вооруженными силами Украины, Нацгвардией и Госспецслужбой транспорта.

Прежде чем получить такую возможность, они должны пройти специальную проверку, которую будет осуществлять Центр рекрутинга иностранцев — структура, которую еще предстоит создать.

Регламент деятельности этого Центра будет утверждаться правительством. В ходе проверки иностранцев будут оценивать:

законность их пребывания в Украине;

наличие административной или уголовной ответственности по украинскому законодательству;

возможные связи с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;

другие факторы, которые могут препятствовать принятию на службу по контракту.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость усовершенствования законодательства обусловлена сложной оперативной ситуацией на линии фронта и потребностью увеличить количество военнослужащих. Это предполагает привлечение как через дополнительную мобилизацию, так и добровольное вступление на контрактную службу иностранцев и лиц без гражданства, имеющих соответствующий боевой опыт. Поделиться

Документальная лента о Интернациональном легионе

Документальный проект "Интернациональный Легион. Воля без границ" продакшен online.ua был создан в 2023 году при содействии ГУР МО Украины.

Лента рассказывает об иностранцах, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против армии РФ еще с начала полномасштабного вторжения России.