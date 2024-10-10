Рада приняла закон о военной службе иностранцев в Украине — что он предусматривает
Категория
Украина
Дата публикации

Рада приняла закон о военной службе иностранцев в Украине — что он предусматривает

Рада приняла закон о военной службе иностранцев в Украине — что он предусматривает
Читати українською
Источник:  Ярослав Железняк

Рада приняла во втором чтении законопроект №12023 об изменениях правил прохождения военной службы по контракту для иностранцев и людей без гражданства. За проголосовало 276 депутатов.

Главные тезисы

  • Законопроект №12023 предусматривает изменения в правилах прохождения военной службы по контракту для иностранцев и лиц без гражданства в Украине.
  • Иностранцам и лицам без гражданства разрешается заключать контракты с Вооруженными силами Украины, Нацгвардией и Госспецслужбой транспорта после прохождения специальной проверки.
  • Центр рекрутинга иностранцев будет оценивать законность пребывания, уголовную ответственность, возможные связи с разведывательной деятельностью и другие факторы.
  • Необходимость усовершенствования законодательства обусловлена сложной оперативной ситуацией на линии фронта и увеличением количества военнослужащих.
  • Закон позволяет привлечь иностранцев с боевым опытом на контрактную службу в украинские вооруженные структуры для укрепления обороноспособности страны.

Что предусматривает закон о военной службе иностранцев в Украине

Законопроект предлагает разрешить иностранцам и лицам без гражданства заключать контракты с Вооруженными силами Украины, Нацгвардией и Госспецслужбой транспорта.

Прежде чем получить такую возможность, они должны пройти специальную проверку, которую будет осуществлять Центр рекрутинга иностранцев — структура, которую еще предстоит создать.

Регламент деятельности этого Центра будет утверждаться правительством. В ходе проверки иностранцев будут оценивать:

  • законность их пребывания в Украине;

  • наличие административной или уголовной ответственности по украинскому законодательству;

  • возможные связи с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;

  • другие факторы, которые могут препятствовать принятию на службу по контракту.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость усовершенствования законодательства обусловлена сложной оперативной ситуацией на линии фронта и потребностью увеличить количество военнослужащих. Это предполагает привлечение как через дополнительную мобилизацию, так и добровольное вступление на контрактную службу иностранцев и лиц без гражданства, имеющих соответствующий боевой опыт.

Документальная лента о Интернациональном легионе

Документальный проект "Интернациональный Легион. Воля без границ" продакшен online.ua был создан в 2023 году при содействии ГУР МО Украины.

Лента рассказывает об иностранцах, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против армии РФ еще с начала полномасштабного вторжения России.

Иностранные легионеры дают отпор московской армии вместе с военнослужащими ВСУ. Кто эти достойные люди? Какова их мотивация? Как они воюют и что ощущают? Обо всем этом в фильме «Интернациональный легион. Воля без границ».

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Международный легион ГУР показал ликвидацию оккупантов РФ на Кинбурнской косе — видео
ГУР
Международный легион ГУР показал ликвидацию оккупантов РФ на Кинбурнской косе — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский легион набирает добровольцев в Люблине. Кого берут служить
Министерство обороны Украины
рекрутинговый центр ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша готовится начать подготовку первых добровольцев Украинского легиона
Рекрут

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?