Рада приняла закон о военной службе иностранцев в Украине — что он предусматривает

Рада приняла во втором чтении законопроект №12023 об изменениях правил прохождения военной службы по контракту для иностранцев и людей без гражданства. За проголосовало 276 депутатов.
Главные тезисы
- Законопроект №12023 предусматривает изменения в правилах прохождения военной службы по контракту для иностранцев и лиц без гражданства в Украине.
- Иностранцам и лицам без гражданства разрешается заключать контракты с Вооруженными силами Украины, Нацгвардией и Госспецслужбой транспорта после прохождения специальной проверки.
- Центр рекрутинга иностранцев будет оценивать законность пребывания, уголовную ответственность, возможные связи с разведывательной деятельностью и другие факторы.
- Необходимость усовершенствования законодательства обусловлена сложной оперативной ситуацией на линии фронта и увеличением количества военнослужащих.
- Закон позволяет привлечь иностранцев с боевым опытом на контрактную службу в украинские вооруженные структуры для укрепления обороноспособности страны.
Что предусматривает закон о военной службе иностранцев в Украине
Законопроект предлагает разрешить иностранцам и лицам без гражданства заключать контракты с Вооруженными силами Украины, Нацгвардией и Госспецслужбой транспорта.
Прежде чем получить такую возможность, они должны пройти специальную проверку, которую будет осуществлять Центр рекрутинга иностранцев — структура, которую еще предстоит создать.
Регламент деятельности этого Центра будет утверждаться правительством. В ходе проверки иностранцев будут оценивать:
законность их пребывания в Украине;
наличие административной или уголовной ответственности по украинскому законодательству;
возможные связи с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;
другие факторы, которые могут препятствовать принятию на службу по контракту.
Документальная лента о Интернациональном легионе
Документальный проект "Интернациональный Легион. Воля без границ" продакшен online.ua был создан в 2023 году при содействии ГУР МО Украины.
Лента рассказывает об иностранцах, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против армии РФ еще с начала полномасштабного вторжения России.
Иностранные легионеры дают отпор московской армии вместе с военнослужащими ВСУ. Кто эти достойные люди? Какова их мотивация? Как они воюют и что ощущают? Обо всем этом в фильме «Интернациональный легион. Воля без границ».
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