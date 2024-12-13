Радник Трампа Келлог зробив гучну заяву щодо закінчення війни Росії проти України

Кіт Келлог, майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії та радник Трампа, висловив переконання, що війна в Україні може бути вирішена протягом найближчих кількох місяців.

Келлог зробив гучну заяву щодо України

Він прокоментував можливість проведення переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським президентом Володимиром Путіним у Вашингтоні, висловивши думку, що такий крок не здивує його, враховуючи тактику Трампа у міжнародній політиці.

Знаєте, Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок. Але коли мова йде про Україну і Росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, — це президент Дональд Трамп, і він це зробить. Кіт Келлог Радник Трампа

Він також додав, що ідея організації такої зустрічі є дуже позитивною і можливості її реалізації не варто виключати.

"Тому я б сказав так, що я не виводив би нічого за межі можливого, що він це зробить, і це мене не здивує", — підсумував спецпредставник Трампа.

Мирний план Келлога: що відомо

Мирний план, який у квітні пропонував майбутній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог, передбачає зняття санкцій з РФ та заморозку фронту

План Келлога передбачає замороження лінії фронту через припинення вогню та демілітаризовану зону. Росія має отримати часткове пом’якшення санкцій, а повне — лише після мирної угоди, яка "має сподобатися" Україні. Поширити

План Келлога не передбачає відмови України від ТОТ, але повернення територій має пройти дипломатичним шляхом. Україна повинна визнати, що реінтеграція цих земель потребуватиме значних дипломатичних зусиль, які можуть відбутися після відходу Путіна.

Також Келлог каже, що членство України в НАТО має бути призупинено "в обмін на угоду з гарантіями безпеки, яку можна перевірити".

У плані також йдеться про те, що майбутня допомога США буде залежати від переговорів. США озброюватимуть Україну так, щоб вона змогла захистити себе та зупинити будь-які подальші просування Росії до та після мирної угоди.