Советник Трампа Келлог сделал громкое заявление про окончание войны России против Украины

Кит Келлог, будущий специальный представитель США по Украине и России и советник Трампа, выразил убеждение, что война в Украине может быть решена в ближайшие несколько месяцев.

Келлог сделал громкое заявление по Украине

Он прокомментировал возможность переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным в Вашингтоне, выразив мнение, что такой шаг не удивит его, учитывая тактику Трампа в международной политике.

Знаете, Трамп играет в шахматы на трех уровнях, и я не удивлюсь, если он сделает что-нибудь подобное. Может ли он это сделать? Конечно, он мог бы это сделать. Он бы сделал такой смелый шаг. Но когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что все решится в течение следующих нескольких месяцев, потому что единственный человек, который может это сделать, это президент Дональд Трамп, и он это сделает. Кот Келлог Советник Трампа

Он также добавил, что идея организации такой встречи очень позитивна и возможности ее реализации не стоит исключать.

"Поэтому я бы сказал так, что я не выводил бы ничего за пределы возможного, что он это сделает, и это меня не удивит", — подытожил спецпредставитель Трампа.

Мирный план Келлога: что известно

Мирный план, который в апреле предлагал будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог, предусматривает снятие санкций с РФ и заморозку фронта

План Келлога предусматривает заморозку линии фронта из-за прекращения огня и демилитаризованной зоны. Россия должна получить частичное смягчение санкций, а полное — только после мирного соглашения, которое "должно понравиться" Украине. Поделиться

План Келлога не предусматривает отказ Украины от ТОТ, но возвращение территорий должно пройти по дипломатическому пути. Украина должна признать, что реинтеграция этих земель потребует значительных дипломатических усилий, которые могут произойти после ухода Путина.

Также Келлог говорит, что членство Украины в НАТО должно быть приостановлено "в обмен на соглашение с гарантиями безопасности, которое можно проверить".

В плане также говорится, что предстоящая помощь США будет зависеть от переговоров. США будут вооружать Украину так, чтобы она смогла защитить себя и остановить дальнейшее продвижение России до и после мирного соглашения.