Советник Трампа Келлог сделал громкое заявление про окончание войны России против Украины

Кит Келлог, будущий специальный представитель США по Украине и России и советник Трампа, выразил убеждение, что война в Украине может быть решена в ближайшие несколько месяцев.
Главные тезисы
- Кит Келлог выразил уверенность в возможном решении военного конфликта в Украине в ближайшие несколько месяцев.
- Мирный план Келлога предполагает снятие санкций с РФ, заморозку фронта и переговоры о безопасности и помощи США.
- Заявление о возможных переговорах между президентами Зеленским и Путиным в Вашингтоне вызвало интерес к дальнейшим дипломатическим усилиям.
Келлог сделал громкое заявление по Украине
Он прокомментировал возможность переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным в Вашингтоне, выразив мнение, что такой шаг не удивит его, учитывая тактику Трампа в международной политике.
Он также добавил, что идея организации такой встречи очень позитивна и возможности ее реализации не стоит исключать.
"Поэтому я бы сказал так, что я не выводил бы ничего за пределы возможного, что он это сделает, и это меня не удивит", — подытожил спецпредставитель Трампа.
Мирный план Келлога: что известно
Мирный план, который в апреле предлагал будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог, предусматривает снятие санкций с РФ и заморозку фронта
План Келлога не предусматривает отказ Украины от ТОТ, но возвращение территорий должно пройти по дипломатическому пути. Украина должна признать, что реинтеграция этих земель потребует значительных дипломатических усилий, которые могут произойти после ухода Путина.
Также Келлог говорит, что членство Украины в НАТО должно быть приостановлено "в обмен на соглашение с гарантиями безопасности, которое можно проверить".
В плане также говорится, что предстоящая помощь США будет зависеть от переговоров. США будут вооружать Украину так, чтобы она смогла защитить себя и остановить дальнейшее продвижение России до и после мирного соглашения.
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