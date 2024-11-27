Трамп назвал кандидатуру спецпредставителя США по Украине. Что известно о Ките Келлоге
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Политика
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Трамп назвал кандидатуру спецпредставителя США по Украине. Что известно о Ките Келлоге

Трамп назвал кандидатуру спецпредставителя США по Украине. Что известно о Ките Келлоге
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Источник:  online.ua

Кит Келлог возглавит должность спецпредставителя по Украине и России. Он генерал в отставке. Об этом заявил новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Кит Келлог, генерал в отставке, имеет выдающуюся военную и деловую карьеру, а также опыт в сфере национальной безопасности.
  • Келлог присоединился к составлению “мирного плана” для Украины, который предполагает остановку поставок военной помощи и фактическую заморозку линии столкновения.
  • Он также предложил наказывать государства-члены НАТО, не выполняющие требования по расходам на оборону, снятием гарантий коллективной обороны.
  • Назначение Келлога спецпредставителем по Украине и России подчеркивает важность американской роли в регионе и обязательства по обеспечению мировой безопасности.
  • Келлог работает в America First Policy Institute, где выдвигал предложения по политике в области нацбезопасности.

Келлог станет спецпредставителем США по Украине

По мнению Трампа, Келлог "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", а также опыт в сфере национальной безопасности.

Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новоизбранный президент США

Кит Келлог

Кит Келлог: что известно

Генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме, Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Он защищал звонок Трампа Владимиру Зеленскому в 2019 году, непублично призвал Пенса отклонить утверждение голосов на президентских выборах в 2020-м, а когда бывший вице-президент публично открестился от Трампа — осудил его действия.

В настоящее время Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute, где выдвигал разные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Келлог приобщился и к составлению предложения "мирного плана" для Украины, которое было представлено этим летом.

Согласно этому плану Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. Сами мирные переговоры должны привести к фактической заморозке линии столкновения.

Также Келлог предлагал наказывать государства-члены НАТО, тратящие менее 2% ВВП на оборону, снятием с них гарантий коллективной обороны по статье 5 Вашингтонского договора.

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