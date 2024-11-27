Трамп назвал кандидатуру спецпредставителя США по Украине. Что известно о Ките Келлоге

Кит Келлог возглавит должность спецпредставителя по Украине и России. Он генерал в отставке. Об этом заявил новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Главные тезисы
- Кит Келлог, генерал в отставке, имеет выдающуюся военную и деловую карьеру, а также опыт в сфере национальной безопасности.
- Келлог присоединился к составлению “мирного плана” для Украины, который предполагает остановку поставок военной помощи и фактическую заморозку линии столкновения.
- Он также предложил наказывать государства-члены НАТО, не выполняющие требования по расходам на оборону, снятием гарантий коллективной обороны.
- Назначение Келлога спецпредставителем по Украине и России подчеркивает важность американской роли в регионе и обязательства по обеспечению мировой безопасности.
- Келлог работает в America First Policy Institute, где выдвигал предложения по политике в области нацбезопасности.
Келлог станет спецпредставителем США по Украине
По мнению Трампа, Келлог "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", а также опыт в сфере национальной безопасности.
President Trump announces the nomination of General @generalkellogg to Special Envoy for Ukraine and Russia pic.twitter.com/kFpttaE5YL— Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 27, 2024
Кит Келлог: что известно
Генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме, Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.
Он защищал звонок Трампа Владимиру Зеленскому в 2019 году, непублично призвал Пенса отклонить утверждение голосов на президентских выборах в 2020-м, а когда бывший вице-президент публично открестился от Трампа — осудил его действия.
В настоящее время Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute, где выдвигал разные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.
Келлог приобщился и к составлению предложения "мирного плана" для Украины, которое было представлено этим летом.
Согласно этому плану Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. Сами мирные переговоры должны привести к фактической заморозке линии столкновения.
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