Трамп назвал кандидатуру спецпредставителя США по Украине. Что известно о Ките Келлоге

Кит Келлог возглавит должность спецпредставителя по Украине и России. Он генерал в отставке. Об этом заявил новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Келлог станет спецпредставителем США по Украине

По мнению Трампа, Келлог "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", а также опыт в сфере национальной безопасности.

Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными! Дональд Трамп Новоизбранный президент США

President Trump announces the nomination of General @generalkellogg to Special Envoy for Ukraine and Russia pic.twitter.com/kFpttaE5YL — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 27, 2024

Кит Келлог

Кит Келлог: что известно

Генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме, Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Он защищал звонок Трампа Владимиру Зеленскому в 2019 году, непублично призвал Пенса отклонить утверждение голосов на президентских выборах в 2020-м, а когда бывший вице-президент публично открестился от Трампа — осудил его действия.

В настоящее время Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute, где выдвигал разные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Келлог приобщился и к составлению предложения "мирного плана" для Украины, которое было представлено этим летом.

Согласно этому плану Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. Сами мирные переговоры должны привести к фактической заморозке линии столкновения.