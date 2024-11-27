Трамп назвав кандидатуру спецпредставника США з питань України. Що відомо про Кіта Келлога

Кіт Келлог очолить посаду спецпредставника з питань України та Росії. Він є генералом у відставці. Про це заявив новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.
Головні тези:
- Кіт Келлог є генералом у відставці та має видатну військову та ділову кар'єру, а також досвід у сфері національної безпеки.
- Він працював у команді Трампа як радник із національної безпеки і виступав з різними пропозиціями в галузі політики безпеки.
- Келлог долучився до складання "мирного плану" для України, за яким Трамп може зупинити постачання військової допомоги, що призведе до фактичного заморожування лінії зіткнення.
- Він також пропонував карати держави-члени НАТО, які не виконують обов'язкових вимог по витратам на оборону, шляхом зняття гарантій колективної оборони.
- Призначення Келлога спецпредставником з питань України та Росії підкреслює важливість американської ролі в регіоні та його зобов'язання до забезпечення світової безпеки.
Келлог стане спецпредставником США з питань України
На думку Трампа, Келлог "має видатну військову та ділову кар'єру", а також досвід у сфері національної безпеки.
President Trump announces the nomination of General @generalkellogg to Special Envoy for Ukraine and Russia pic.twitter.com/kFpttaE5YL— Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 27, 2024
Кіт Келлог: що відомо
Генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у Вʼєтнамі, Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса.
Він захищав дзвінок Трампа Володимиру Зеленському у 2019 році, непублічно закликав Пенса відхилити затвердження голосів на президентських виборах 2020-го, а коли колишній віцепрезидент публічно відхрестився від Трампа — засудив його дії.
Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.
Келлог долучився і до складання пропозиції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.
Згідно з цим планом, Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, а Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Самі ж мирні переговори мають призвести до фактичного заморожування лінії зіткнення.
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