Трамп назвав кандидатуру спецпредставника США з питань України. Що відомо про Кіта Келлога

Кіт Келлог очолить посаду спецпредставника з питань України та Росії. Він є генералом у відставці. Про це заявив новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Келлог стане спецпредставником США з питань України

На думку Трампа, Келлог "має видатну військову та ділову кар'єру", а також досвід у сфері національної безпеки.

Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними! Дональд Трамп Новообраний президент США

President Trump announces the nomination of General @generalkellogg to Special Envoy for Ukraine and Russia pic.twitter.com/kFpttaE5YL — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 27, 2024

Кіт Келлог

Кіт Келлог: що відомо

Генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у Вʼєтнамі, Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса.

Він захищав дзвінок Трампа Володимиру Зеленському у 2019 році, непублічно закликав Пенса відхилити затвердження голосів на президентських виборах 2020-го, а коли колишній віцепрезидент публічно відхрестився від Трампа — засудив його дії.

Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Келлог долучився і до складання пропозиції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.

Згідно з цим планом, Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, а Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Самі ж мирні переговори мають призвести до фактичного заморожування лінії зіткнення.