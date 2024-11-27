Трамп назвав кандидатуру спецпредставника США з питань України. Що відомо про Кіта Келлога
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп назвав кандидатуру спецпредставника США з питань України. Що відомо про Кіта Келлога

Кіт Келлог
Read in English
Джерело:  online.ua

Кіт Келлог очолить посаду спецпредставника з питань України та Росії. Він є генералом у відставці. Про це заявив новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Кіт Келлог є генералом у відставці та має видатну військову та ділову кар'єру, а також досвід у сфері національної безпеки.
  • Він працював у команді Трампа як радник із національної безпеки і виступав з різними пропозиціями в галузі політики безпеки.
  • Келлог долучився до складання "мирного плану" для України, за яким Трамп може зупинити постачання військової допомоги, що призведе до фактичного заморожування лінії зіткнення.
  • Він також пропонував карати держави-члени НАТО, які не виконують обов'язкових вимог по витратам на оборону, шляхом зняття гарантій колективної оборони.
  • Призначення Келлога спецпредставником з питань України та Росії підкреслює важливість американської ролі в регіоні та його зобов'язання до забезпечення світової безпеки.

Келлог стане спецпредставником США з питань України

На думку Трампа, Келлог "має видатну військову та ділову кар'єру", а також досвід у сфері національної безпеки.

Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новообраний президент США

Кіт Келлог

Кіт Келлог: що відомо

Генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у Вʼєтнамі, Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса.

Він захищав дзвінок Трампа Володимиру Зеленському у 2019 році, непублічно закликав Пенса відхилити затвердження голосів на президентських виборах 2020-го, а коли колишній віцепрезидент публічно відхрестився від Трампа — засудив його дії.

Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Келлог долучився і до складання пропозиції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.

Згідно з цим планом, Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, а Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Самі ж мирні переговори мають призвести до фактичного заморожування лінії зіткнення.

Також Келлог пропонував карати держави-члени НАТО, які витрачають менш як 2% ВВП на оборону, зняттям із них гарантій колективної оборони за статтею 5 Вашингтонського договору.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп обирає спецпосланця з питань України. Що не так з Річардом Гренеллом
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Виступає проти допомоги Україні. Хто наразі має найбільший вплив на Трампа
Дональд Трамп-молодший
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Не служив в армії та не має досвіду. Трамп обрав очільником ВМС США бізнесмена
Не служив в армії та не має досвіду. Трамп обрав очільником ВМС США бізнесмена

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?