Ракети РФ на Великдень. Повітряні сили ЗСУ звернулись до українців

Командування Повітряних сил закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на Великдень. Адже Росія неодноразово нехтувала правилами ведення війни, регулярно обстрілюючи цивільну інфраструктуру.
Ворог може масовано обстріляти Україну на Великдень — ПС
Бути готовими до всього закликали українців Повітряні сили ЗСУ.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.
СБУ звернулася з закликом до українців напередодні Великодня
Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки продовжує системно викривати численні спроби агресора розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни. Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави.
У Службі розповіли, що ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.
Також, за даними СБУ, агресор активно залучає своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі нашої держави. Серед потенційних цілей — місця масового перебування людей.
Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:
обмежити відвідування масових заходів;
не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.
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