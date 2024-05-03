Ракети РФ на Великдень. Повітряні сили ЗСУ звернулись до українців

Командування Повітряних сил закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на Великдень. Адже Росія неодноразово нехтувала правилами ведення війни, регулярно обстрілюючи цивільну інфраструктуру.

Ворог може масовано обстріляти Україну на Великдень — ПС

Бути готовими до всього закликали українців Повітряні сили ЗСУ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Ми маємо бути готовими до всього. Ворог неодноразово показував, що навіть під час так званих мирних домовленостей, він продовжував їх зривати та завдавати удари, у тому числі по цивільній інфраструктурі. Тому ми бачимо, як сьогодні ворог активно бʼє по Харкову, використовуючи керовані авіаційні бомби... Перед моїм включенням в ефір (ввечері 3 травня — ред.) в акваторії Чорного та Азовського морів було близько 5 багатоцільових винищувачів, літаків Су-34, Су-35. Також зберігається досить велика присутність розвідувальних безпілотних апаратів, які ворог використовує, аби коригувати свої ракетні та бомбові удари. Ілля Євлаш Речник командування ПС ЗСУ

Євлаш наголосив, що командування Повітряних сил інформує про загрози у своїх месенджерах. А також вчергове закликав під час повітряної тривоги спускатися в укриття, якщо такої можливості немає — пам’ятати про правило двох стін. Поширити

СБУ звернулася з закликом до українців напередодні Великодня

Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки продовжує системно викривати численні спроби агресора розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни. Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави.

У Службі розповіли, що ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.

Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України. Поширити

Також, за даними СБУ, агресор активно залучає своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі нашої держави. Серед потенційних цілей — місця масового перебування людей.

Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня: