Ракеты РФ на Пасху. Воздушные силы ВСУ обратились к украинцам

Командование Воздушных сил призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги на Пасху. Ведь Россия неоднократно пренебрегала правилами ведения войны, регулярно обстреливая гражданскую инфраструктуру.

Враг может массированно обстрелять Украину на Пасху — ВС

Быть готовыми ко всему призвали украинцев Воздушные силы ВСУ.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Мы должны быть готовы ко всему. Враг неоднократно показывал, что даже во время так называемых мирных договоренностей он продолжал их срывать и наносить удары, в том числе по гражданской инфраструктуре. Поэтому мы видим, как сегодня враг активно бьет по Харькову, используя управляемые авиационные бомбы... Перед моим включением в эфир (вечером 3 мая — ред.) в акватории Черного и Азовского морей было около 5 многоцелевых истребителей, самолетов Су-34 -35. Также сохраняется достаточно большое присутствие разведывательных беспилотных аппаратов, которые враг использует для коррекции своих ракетных и бомбовых ударов. Илья Евлаш Спикер командования ВС ВСУ

Евлаш подчеркнул, что командование Воздушных сил информирует об угрозах в своих мессенджерах. А также призвал во время воздушной тревоги спускаться в укрытие, если такой возможности нет — помнить о правиле двух стен. Поделиться

СБУ обратилась с призывом к украинцам накануне Пасхи

Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности продолжает системно разоблачать многочисленные попытки агрессора расшатать общественно-политическую обстановку в Украине в условиях войны. Для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности против нашего государства.

В Службе рассказали, что враг постоянно привлекает собственную агентуру для проведения провокаций в разных областях общественной жизни, в частности в межконфессиональных отношениях.

Целью таких действий окупантов является создание искусственных конфликтных ситуаций среди представителей религиозных общин для дестабилизации внутренней обстановки внутри Украины. Поделиться

Также, по данным СБУ, агрессор активно привлекает своих приспешников для корректировки вражеского огня по гражданской инфраструктуре нашего государства. Среди потенциальных целей — места массового пребывания людей.

Служба безопасности призывает граждан накануне и в период Пасхи: