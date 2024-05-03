Ракеты РФ на Пасху. Воздушные силы ВСУ обратились к украинцам

Командование Воздушных сил призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги на Пасху. Ведь Россия неоднократно пренебрегала правилами ведения войны, регулярно обстреливая гражданскую инфраструктуру.
Враг может массированно обстрелять Украину на Пасху — ВС
Быть готовыми ко всему призвали украинцев Воздушные силы ВСУ.
Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
СБУ обратилась с призывом к украинцам накануне Пасхи
Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Служба безопасности продолжает системно разоблачать многочисленные попытки агрессора расшатать общественно-политическую обстановку в Украине в условиях войны. Для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности против нашего государства.
В Службе рассказали, что враг постоянно привлекает собственную агентуру для проведения провокаций в разных областях общественной жизни, в частности в межконфессиональных отношениях.
Также, по данным СБУ, агрессор активно привлекает своих приспешников для корректировки вражеского огня по гражданской инфраструктуре нашего государства. Среди потенциальных целей — места массового пребывания людей.
Служба безопасности призывает граждан накануне и в период Пасхи:
ограничить посещение массовых мероприятий;
не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;
сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.
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