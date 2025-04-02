Ракетна атака РФ по Кривому Рогу — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетна атака РФ по Кривому Рогу — є загиблі та поранені

ракета
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Джерело:  Олександр Вілкул

Вдень 2 квітня російські окупанти вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, стільки ж містян поранено.

Головні тези:

  • Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу, спричинивши загибель чотирьох людей та поранення ще трьом.
  • Атака була спрямована на об'єкт цивільної інфраструктури, що спричинило велику пожежу та пошкодження багатоквартирних будинків.
  • Мер міста підтвердив кількість загиблих та постраждалих від ракетного удару РФ, триває аварійно-рятувальна операція на місці події.

Російська ракета вбила чотирьох жителів Кривого Рогу

Ворог атакував балістичною ракетою об'єкт цивільної інфраструктури, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо.

Пізніше мер міста Олександр Вілкул зазначив, що є жертви ракетного удару РФ.

Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа.

На зараз троє людей загинуло, троє поранено. Постраждали багатоквартирні будинки.

Пізніше Вілкул уточнив, що загинуло 4 людини.

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Категорія
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