Ракетна атака РФ по Кривому Рогу — є загиблі та поранені

Вдень 2 квітня російські окупанти вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, стільки ж містян поранено.
Головні тези:
- Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу, спричинивши загибель чотирьох людей та поранення ще трьом.
- Атака була спрямована на об'єкт цивільної інфраструктури, що спричинило велику пожежу та пошкодження багатоквартирних будинків.
- Мер міста підтвердив кількість загиблих та постраждалих від ракетного удару РФ, триває аварійно-рятувальна операція на місці події.
Російська ракета вбила чотирьох жителів Кривого Рогу
Ворог атакував балістичною ракетою об'єкт цивільної інфраструктури, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо.
Пізніше мер міста Олександр Вілкул зазначив, що є жертви ракетного удару РФ.
Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа.
Пізніше Вілкул уточнив, що загинуло 4 людини.
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